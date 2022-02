5 lances em que Neymar Jr. fez o impossível acontecer

Com Neymar Jr. não tem tempo ruim: se a bola vem quadrada, ele amacia e sai pro jogo. O camisa 10 do PSG e da seleção brasileira é pós-graduado em descomplicar as coisas dentro de campo. Veja cinco lances complexos que parecem simples nos pés do craque.

Lençol com a sola do pé

Pode procurar na internet. Um lençol igual a esse, com a sola do pé e numa partida de futebol profissional, só Neymar conseguiu. O grau de dificuldade para o craque executar essa manobra é absurdo. A bola veio pingando, irregular, e com simples tapa com a sola do pé ele conseguiu encobrir um atleta de 1,85 metro, neste caso, o atacante Nunes.

Lençol de costas pro adversário

De uma boa cobertura o Neymar entende. Quando jogou no Santos, ele fez muitas vítimas com o chapéu de costas para o adversário. Foi com esse drible que Neymar marcou um dos gols mais bonitos de sua carreira, pelo Barcelona contra o Villarreal, em 2015. Mas a jogada ficou célebre mesmo em 2011, quando o atacante fez o meia Lanzini, então no Fluminense, perder o rumo de casa.

Caneta

Neymar criou uma subdivisão de modalidades dentro da pasta "caneta". Ele é um especialista na arte de passar a bola por entre as pernas do adversário e faz isso de vários jeitos, desde o tradicional rolinho até a caneta com a bola parada, que é quando ele estaciona na frente do marcador e, do nada, encontra uma fresta pra passar livre, como fez com Pasalic, da Atalanta, na Liga dos Campeões 2019-2020.

Domínio de letra

O que maioria dos jogadores faz para dominar um lançamento longo? O mais comum é aparar a bola com o peito, cabeça ou parte interna do pé. Mas Neymar resolveu levar a brincadeira a um outro estágio. Nos tempos de Barcelona, ele começou a dominar as bolas cruzadas de um lado a outro do campo de letra. O lance ganhou uma legião de praticantes ao longo dos anos, como o brasileiro Antony, do Ajax, que parece ter aprendido direitinho com o mestre.

Carretilha

Encurralar Neymar com a bola na lateral do campo nem sempre é uma boa pedida. É nesse tipo de situação, em que não há espaço para se livrar com um drible, que ele costuma tirar da cartola uma carretilha. Muitos outros jogadores já se utilizaram desse expediente no passado, mas Neymar faz do lance um recurso costumeiro em seu jogo.

