Ele fica: o que Neymar pode conquistar no PSG até 2025

Parte desta história Neymar Jr. Brasil Veja o Perfil

Agora já se sabe que os gols, os dribles, os passes magistrais e as dancinhas nas comemorações de Neymar Jr. seguirão por mais um bom tempo no PSG . A equipe e o camisa 10 assinaram um novo contrato, que vence em 2025 e o que se imagina é até onde vai chegar o craque brasileiro neste novo período na capital francesa.

O troféu mais sonhado

As chances do PSG erguer sua primeira Liga dos Campeões passam em boa parte pelos pés de Neymar Jr. Depois de se machucar bem no mata-mata nas suas duas primeiras temporadas em Paris, ele jogou todos os jogos a partir das oitavas em 2019-2020 e conduziu o clube à sua primeira final, contra o Bayern de Munique. Neste ano, Ney não enfrentou o Barcelona nas oitavas de final, mas ajudou na revanche contra Bayern de Munique, nas quartas. A queda só rolou contra o Manchester City, nas semifinais. Mas a segunda vez entre os quatro primeiros indica que o clube está cada vez mais perto do troféu.

Gols, gols e mais gols

Com 87 gols em partidas oficiais, Neymar empatou com Di María na nona colocação dos maiores artilheiros da história do PSG . Quando bater a marca dos 100, ele já será o quinto da lista. Superar os 200 gols do uruguaio Edinson Cavani, maior goleador da história do clube, é missão das mais complicadas, ainda mais que o brasileiro tem jogado como articulador. Mas chegar aos 156 gols marcados por Ibrahimovic, segundo no ranking, parece bem mais acessível.

Mas quando o assunto é gol Liga dos Campeões, aí a cotação do Neymar Jr sobe consideravelmente. Ele tem 20 pelo clube, apenas dez a menos que Cavani, artilheiro histórico do clube no torneio. Mbappé soma 21 e rivaliza com o camisa 10 na disputa interna.

Servindo bem e sempre

Deixar companheiros na boa para fazer gol também é especialidade do Neymar , e ele tem ganhado cada vez mais espaço nos rankings de assistências do PSG . Considerando todas as competições, Ney registra 47 passes decisivos, e Di María lidera, com 103. A coisa fica acirrada na Champions, com o argentino na dianteira, com 18, Mbappé em segundo, com 16, e Ney fechando o pódio, com 12. Essas posições podem se alterar já na próxima temporada.

Premiações individuais

Mesmo com tantos craques ao longo de sua história, até hoje o PSG só teve um jogador escolhido melhor do ano pela "France Football" e Fifa e escalado para o time com os melhores da temporada: foi o liberiano George Weah. Neymar Jr tem bola de sobra pra chegar lá econquistar pelo menos um dos dois prêmios até 2025.

Outra pedrinha no sapato do PSG é a disputa de gol mais bonito da temporada da Ligue 1. Foram apenas duas nomeações em 48 participações do clube na primeira divisão do campeonato: Ronaldinho, em 2002-2003, e Ibra, em 2013-2014. Será que o gol de placa do Neymar pinta nas próximas quatro temporadas?

Baixe agora o app da Red Bull TV e tenha acesso a vídeos, filmes e séries!

Salvar Salvar Compartilhe