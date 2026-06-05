Neymar: 'Meu legado no futebol já está feito'

Neymar voltou a ser convocado pra vestir a camisa do Brasil depois de um período de ausência marcado por lesões. Com sua última Copa do Mundo no horizonte, ele afirma que seu legado já está garantido.

Enquanto se prepara pro Mundial, o astro do Santos se afastou brevemente dos gramados pra encarra um desafio --e seu medo de altura. Ele participou do Ultimate Soccer Challenge da Red Bull com o especialista em estilo livre Séan Garnier e teve sua habilidade testada nas alturas.

Neymar admitiu que a tarefa foi muito mais intimidadora do que parecia.

O Red Bull original Red Bull Energy Drink Saiba mais

"Pensei que seria mais fácil. Foi assustador, e percebi que era mais difícil do que parecia. É principalmente por causa do vento. A maneira como a bola vem até você, ela muda muito de direção, o que torna ainda mais difícil de controlar. Gostei de passar por essa adrenalina, digamos."

01 Retorno ao Santos e um horizonte de curto prazo

Ultimate Soccer Challenge: Neymar mostra suas habilidades nas alturas © Jörg MItter/Red Bull Content Pool

Neymar voltou ao Santos em 2025 enquanto se recuperava de graves lesões no joelho e musculares.

Pro jogador, o retorno o clube que o lançou no futebol foi menos um recomeço e mais um fechamento de ciclo. A conexão com o time da Vila remonta às suas primeiras lembranças do futebol com seu pai, como ele contou numa entrevista.

Neymar Jr. foi apresentado ao futebol por seu pai © Jörg MItter/Red Bull Content Pool

"Eu me apaixonei pelo futebol naturalmente, porque costumava ir com meu pai quando ele jogava. Eu ia com ele aos estádios, aos treinos, e acabei me apaixonando pelo ambiente", lembra o craque. "As coisas foram acontecendo, entrei numa escolinha de base, acabei me destacando, fui pro Santos e me tornei profissional."

Com sua convocação pra seleção brasileira , Neymar tem mais uma vez a oportunidade de aumentar seu recorde como o maior artilheiro de todos os tempos do Brasil. Ao mesmo tempo, deixou claro que está "vivendo o dia a dia".

"Tenho um contrato de um ano com o Santos e pretendo cumpri-lo", diz ele. "Pretendo decidir em dezembro ou janeiro o que é melhor pra mim. Depende de como eu estiver mentalmente e fisicamente; depende de muitas coisas."

02 Um legado já feito

Ultimate Soccer Challenge: Neymar faz uma pausa © Jörg MItter/Red Bull Content Pool

A convocação de Neymar pra Copa do Mundo 2026 deve acrescentar mais um capítulo a uma história que ele acredita já ter conquistado seu lugar entre as grandes do esporte.

"Acho que meu legado no futebol já está feito", diz. "Todos vão se lembrar de mim de alguma forma quando falarem de futebol. Então, fico muito feliz por isso, por ter feito história, por ter deixado meu nome gravado na história do futebol. Um dia poderei contar aos meus filhos, aos meus netos, sobre as coisas importantes que fiz pelo meu país."

Quando perguntado pelo que ele quer ser conhecido no futebol, sua resposta é simples. "Sou um cara que sempre foi muito autêntico em campo", afirma. "Sempre dei o meu máximo, 100% todas as vezes que estive em campo, não só pelo Santos, pelo Barcelona, pelo PSG, pelo Al Hilal, mas principalmente pela seleção brasileira."

Baixe agora o app da Red Bull TV e veja filmes e séries: é só clicar e assistir!