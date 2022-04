E Neymar Jr. conseguiu: no jogo contra o Clermont, pela 31ª primeira rodada do Campeonato Francês, o craque marcou três vezes e superou a marca de 100 gols pelo PSG (agora são 101). O brasileiro é apenas um dos seis jogadores que chegaram aos três dígitos pelo clube, lista liderada pelo uruguaio Edinson Cavani, com 200, e que tem Kylian Mbappé em segundo, com 163. Veja abaixo como o Neymar fez cada um destes gols que enchem um caminhão.

1 - Guingamp 0 x 3 PSG (Campeonato Francês 2017-2018)

Cavani evita a saída da bola pela linha de fundo e rola para Neymar Jr., que só tem o trabalho de empurrar para as redes e marcar o primeiro de muitos pelo PSG.

2 - PSG 6 x 2 Toulouse (Campeonato Francês 2017-2018)

Rabiot chuta para o gol, o goleiro defende, mas Neymar se antecipa ao zagueiro e toca para o gol.

3 - PSG 6 x 2 Toulouse (Campeonato Francês 2017-2018)

Neymar ganha no 'pé de ferro' contra três defensores, dribla dois deles, chega a ficar de costas para o gol, mas gira rápido e bate de canhota.

4 - Metz 1 x 5 PSG (Campeonato Francês 2017-2018)

Da entrada da área, Ney bate chapado, na bochecha da rede.

5 - Celtic 0 x 5 PSG (Liga dos Campeões 2017-2018)

Passe em profundidade, Neymar ganha na corrida do zagueiro, ajeita para o meio e bate na saída do goleiro.

6 - PSG 3 x 0 Bayern de Munique (Liga dos Campeões 2017-2018)

Mbappé chuta cruzado, a zaga afasta, mas Neymar aparece para definir.

7 - PSG 6 x 2 Bordeaux (Campeonato Francês 2017-2018)

O primeiro de falta pelo PSG foi uma pintura. Mesmo distante do gol, Ney bate com maestria, fazendo a bola afundar o ângulo.

8 - PSG 6 x 2 Bordeaux (Campeonato Francês 2017-2018)

Pênalti cobrado no canto direito do goleiro, que salta para o lado oposto.

9 - Anderlecht 0 x 3 PSG (Liga dos Campeões 2017-2018)

À la Ronaldinho Gaúcho, Neymar cobra falta rasteira, no meio da barreira.

10 - Olympique de Marselha 2 x 2 PSG (Campeonato Francês 2017-2018)

Neymar recebe de Rabiot e, de perna esquerda, acerta um chute cruzado rente à trave.

11 - PSG 5 x 0 Anderlecht (Liga dos Campeões 2017-2018)

Escanteio curto batido por Neymar, que recebe de volta, avança com a bola dominada para o meio, deixa um zagueiro para trás e bate de curva.

12 - PSG 7 x 1 Celtic (Liga dos Campeões 2017-2018)

Passe longo para Neymar, que invade a área e, antes mesmo que o zagueiro se aproxime, dispara de canhota.

13 - PSG 7 x 1 Celtic (Liga dos Campeões 2017-2018)

Neymar tabela na entrada da área com Verratti, dribla um marcador e chuta de perna esquerda.

14 - Monaco 1 x 2 PSG (Campeonato Francês 2017-2018)

Pênalti cobrado no canto direito do goleiro, que salta para o lado oposto.

15 - PSG 1 x 0 Troyes (Campeonato Francês 2017-2018)

Sem marcação, Ney conduz a bola e nas proximidades da área dispara de canhota.

16 - Rennes 1 x 4 PSG (Campeonato Francês 2017-2018)

Mbappé ajeita e Neymar, tranquilo, empurra para as redes.

17 - Rennes 1 x 4 PSG (Campeonato Francês 2017-2018)

A dupla Mbappé-Neymar funciona mais uma vez. O francês invade a área e acha Neymar, que marca de carrinho.

18 - Rennes 1 x 6 Rennes (Copa da França 2017-2018)

Com um toque rápido, Ney tira o marcador da jogada e bate forte de esquerda.

19 - Rennes 1 x 6 Rennes (Copa da França 2017-2018)

Di María rola para Mbappé, que só tem o trabalho de amortecer a bola para Neymar Jr. correr para o abraço.

20 - Amiens 0 x 2 PSG (Copa da Liga Francesa 2017-2018)

Pênalti cobrado no canto esquerdo do goleiro, que salta para o lado oposto.

21 - PSG 8 x 0 Dijon (Campeonato Francês 2017-2018)

O primeiro dos quatro gols de Neymar nesta partida foi de falta. O craque bate com precisão, no ângulo, inapelável.

22 - PSG 8 x 0 Dijon (Campeonato Francês 2017-2018)

Cavani tenta o gol, mas é travado pelo zagueiro na hora da conclusão. Neymar, que acompanha a jogada de perto, pega o rebote.

23 - PSG 8 x 0 Dijon (Campeonato Francês 2017-2018)

O mais bonito da noite. Ney arranca em velocidade, passa por cinco adversários e finaliza.

24 - PSG 8 x 0 Dijon (Campeonato Francês 2017-2018)

Pênalti cobrado no canto direito do goleiro, que nem se dá ao trabalho de ir na bola.

25 - PSG 4 x 0 Montpellier (Campeonato Francês 2017-2018)

Pênalti cobrado no canto direito do goleiro, que salta para o lado oposto.

26 - PSG 4 x 0 Montpellier (Campeonato Francês 2017-2018)

Cavani encara o goleiro e toca por cobertura. A bola encontra Neymar livre, e ele só escora para o gol.

27 - Lille 0 x 3 PSG (Campeonato Francês 2017-2018)

Bela cobrança de falta na entrada da área, certeira no ângulo.

28 - PSG 5 x 2 Strasburgo (Campeonato Francês 2017-2018)

Neymar ganha a dividida com o goleiro, a bola sobe e o brasileiro, com zero nervosismo, tira dois zagueiros da jogada com um 'mini-lençol' antes de tocar para o gol.

29 - PSG 3 x 0 Caen (Campeonato Francês 2018-2019)

Cavani, em impedimento, deixa a bola passar para Neymar, que desloca o goleiro.

30 - Guingamp 1 x 3 PSG (Campeonato Francês 2018-2019)

Pênalti cobrado no canto esquerdo do goleiro, que salta para o lado oposto.

31 - PSG 3 x 1 Angers (Campeonato Francês 2018-2019)

Mbappé rola com açúcar para Neymar, que bate chapado de canhota.

32 - Nimes 2 x 4 PSG (Campeonato Francês 2018-2019)

Meunier cruza da direita para a área e Neymar tem de se esticar todo para complementar.

33 - PSG 4 x 1 Stade Reims (Campeonato Francês 2018-2019)

Pênalti cobrado no canto direito do goleiro, que salta para o lado oposto.

34 - Nice 0 x 3 PSG (Campeonato Francês 2018-2019)

Nkunku domina e deixa para Ney que, da entrada da área, ajeita e bate na bola com muito efeito.

35 - Nice 0 x 3 PSG (Campeonato Francês 2018-2019)

Mbappé chega de frente com o goleiro e rola para Neymar, que toca para o gol vazio.

36 - PSG 6 x 1 Estrela Vermelha (Liga dos Campeões 2018-2019)

Falta frontal. Neymar coloca com perfeição, por cima da barreira.

37 - PSG 6 x 1 Estrela Vermelha (Liga dos Campeões 2018-2019)

Mbappé cruza da direita para Neymar, que chega na bola antes do zagueiro.

38 - PSG 6 x 1 Estrela Vermelha (Liga dos Campeões 2018-2019)

Mais uma linda cobrança de falta. Só que dessa vez o goleiro Burjan permanece estático.

39 - PSG 5 x 0 Lyon (Campeonato Francês 2018-2019)

Pênalti cobrado com sutileza no canto esquerdo do goleiro, que desiste de saltar.

40 - PSG 2 x 1 Lille (Campeonato Francês 2018-2019)

Neymar é acionado por Mbappé, arranca, invade a área, dribla um zagueiro e bate forte.

41 - Monaco 0 x 4 PSG (Campeonato Francês 2018-2019)

Pênalti cobrado no canto esquerdo do goleiro, que salta para o lado oposto.

42 - PSG 2 x 1 Liverpool (Liga dos Campeões 2018-2019)

Cavani tenta a finalização, mas é parado por Alisson. No rebote, Neymar toca mascado de esquerda. Com esse gol, Neymar alcança os 31 gols, ultrapassa Kaká e torna-se o maior artilheiro brasileiro na Liga dos Campeões.

43 - Bordeaux 2 x 2 PSG (Campeonato Francês 2018-2019)

Daniel Alves cruza na medida pra Neymar, que dispara de primeira no contrapé do goleiro.

44 - Estrela Vermelha 1 x 4 PSG (Liga dos Campeões 2018-2019)

Com a bola colada ao pé, Neymar tira dois zagueiros da jogada sem muito esforço e, na cara do gol, toca por cobertura.

45 - Pontivy 0 x 4 PSG (Copa da França 2018-2019)

Na linha de fundo, N'Soki encontra Neymar , que domina e, mesmo caindo, consegue o chute.

46 - PSG 1 x 2 Guingamp (Copa da Liga Francesa 2018-2019)

Meunier cruza na cabeça de Neymar, que testa forte, no contrapé do goleiro.

47 - PSG 9 x 0 Guingamp (Campeonato Francês 2018-2019)

Neymar dá um drible desconcertante no defensor e empurra a bola na saída do goleiro.

48 - PSG 9 x 0 Guingamp (Campeonato Francês 2018-2019)

Passe de Mbappé para Neymar, que finaliza de bate-pronto.

49 - Rennes 2 (6) x 2 (5) PSG (Copa da França 2018-2019)

Assistência de Di María para Neymar ganhar na corrida do zagueiro e tocar por cobertura com estilo.

50 - PSG 1 x 1 Nice (Campeonato Francês 2018-2019)

Pênalti cobrado no canto direito do goleiro, que salta para o lado oposto.

51 - PSG 2 x 1 Angers (Campeonato Francês 2018-2019)

Daniel Alves levanta na área e Neymar lança um peixinho.

52 - PSG 1 x 0 Strasburgo (Campeonato Francês 2019-2020)

Obra-prima! Diallo cruza da esquerda e Neymar, que já passava da bola, dá um passo pra trás e emenda uma bela puxeta.

53 - Lyon 0 x 1 PSG (Campeonato Francês 2019-2020)

Mesmo cercado por três adversários, Neymar se livra da pressão com um drible e acha espaço para finalizar.

54 - Bordeaux 0 x 1 PSG (Campeonato Francês 2019-2020)

Mbappé dispara cruzado, o goleiro se estica e não alcança, e Neymar só tem o trabalho de escorar.

55 - PSG 4 x 0 Angers (Campeonato Francês 2019-2020)

Neymar recebe entre dois zagueiros, tira o goleiro da jogada e toca para as redes.

56 - PSG 2 x 0 Nantes (Campeonato Francês 2019-2020)

Pênalti cobrado no canto esquerdo do goleiro, que quase chega na bola.

57 - Montpellier 1 x 3 PSG (Campeonato Francês 2019-2020)

Falta cobrada com força, sem chances para o goleiro.

58 - PSG 5 x 0 Galatasaray (Liga dos Campeões 2019-2020)

Mbappé deixa de calcanhar para Ney, que ajeita para a canhota e bate cruzado.

59 - Saint-Étienne 0 x 4 PSG (Campeonato Francês 2019-2020)

Paredes aproveita bola alçada na área e enche o pé na direção do gol. No meio do caminho, a bola desvia em Neymar.

60 - PSG 4 x 1 Amiens (Campeonato Francês 2019-2020)

Icardi se atrapalha na hora de driblar o goleiro e a bola sobra para Neymar, que chapa para o gol vazio.

61 - PSG 6 x 1 Saint-Étienne (Copa da Liga Francesa 2019-2020)

Di María serve Neymar, que toca bonito por cobertura na saída do goleiro.

62 - PSG 3 x 3 Monaco (Campeonato Francês 2019-2020)

Lançamento longo para Neymar, que invade a área, amortece a bola no peito e arremata.

63 - PSG 3 x 3 Monaco (Campeonato Francês 2019-2020)

Pênalti cobrado no canto direito do goleiro, que salta para o lado oposto.

64 - Monaco 1 x 4 PSG (Campeonato Francês 2019-2020)

Pênalti cobrado no canto direito do goleiro, que salta para o lado oposto.

65 - Lille 0 x 2 PSG (Campeonato Francês 2019-2020)

Na entrada da área, Neymar recebe de Verratti, ajeita para o pé direito e bota no ângulo.

66 - Lille 0 x 2 PSG (Campeonato Francês 2019-2020)

Pênalti cobrado no canto direito do goleiro, que salta para o lado certo, espalma, mas a bola entra.

67 - Borussia Dortmund 2 x 1 PSG (Liga dos Campeões 2019-2020)

Mbappé dispara pela direita, finta um zagueiro e cruza rasante para Neymar marcar.

68 - Lyon 1 x 5 PSG (Copa da Liga Francesa 2019-2020)

Pênalti cobrado no canto esquerdo do goleiro, que salta para o lado oposto.

69 - PSG 2 x 0 Borussia Dortmund (Liga dos Campeões 2019-2020)

Di María cobra escanteio, Neymar aparece atrás da zaga do Dortmund e escora de cabeça.

70 - Le Havre 0 x 9 PSG (Amistoso em 2020)

Di María lança em profundidade, Neymar tira zagueiro e goleiro na ginga de corpo e toca para o fundo do gol.

71 - Le Havre 0 x 9 PSG (Amistoso em 2020)

Neymar cobra pênalti no canto esquerdo do goleiro, que cai no canto certo, mas não alcança a bola.

72 - PSG 7 x 0 Waasland-Beveren (Amistoso em 2020)

Bola na marca da cal. Neymar apenas rola no canto direito do goleiro.

73 - PSG 4 x 0 Celtic (Amistoso em 2020)

Neymar recebe na área, chuta e a bola desvia de leve no zagueiro antes de entrar.

74 - PSG 1 x 0 Saint-Étienne (Copa da França 2019-2020)

Chute de Mbappé, defesa de Moulin e Neymar, no rebote, bate forte. É gol de título!

75 - PSG 6 x 1 Angers (Campeonato Francês 2020-2021)

Mbappé passa por dois rivais e rola para Neymar, que, de dentro da área, enche a canhota.

76 - PSG 6 x 1 Angers (Campeonato Francês 2020-2021)

Florenzi cruza, a bola desvia na coxa do zagueiro do Angers e sobra limpa para Neymar.

77 - PSG 1 x 0 RB Leipzig (Liga dos Campeões 2020-2021)

Neymar Jr bate o pênalti rasteiro, no canto do goleiro Gulácsi .

78 - PSG 2 x 2 Bordeaux (Campeonato Francês 2020-2021)

Neymar cobra pênalti com tranquilidade e deixa a sua marca.

79 - Manchester United 1 x 3 PSG (Liga dos Campeões 2020-2021)

Da entrada da área, Mbappé dispara para o gol, a bola desvia em Lindelof e cai na medida para Neymar.

80 - Manchester United 1 x 3 PSG (Liga dos Campeões 2020-2021)

No próprio campo de defesa, Neymar recupera a bola, limpa três marcadores e serve Mbappé. O francês encontra Rafinha, que invade a área e só rola para Neymar marcar.

81 - PSG 5 x 1 Istambul Basaksehir (Liga dos Campeões 2020-2021)

Neymar passa a bola entre as canetas do defensor e coloca com estilo no ângulo.

82 - PSG 5 x 1 Istambul Basaksehir (Liga dos Campeões 2020-2021)

Assistência de Mbappé para Neymar, que bate rasteiro.

83 - PSG 5 x 1 Istambul Basaksehir (Liga dos Campeões 2020-2021)

Di María faz a parede e rola para Neymar bater com força.

84 - PSG 2 x 1 Olympique de Marselha (Supercopa da França 2020-2021)

Neymar cobra pênalti com perfeição e garante mais um título para o PSG.

85 - PSG 4 x 0 Montpellier (Campeonato Francês 2020-2021)

Neymar recebe de Mbappé e, como um típico centroavante, bate rasteiro.

86 - Lorient 2 x 3 PSG (Campeonato Francês 2020-2021)

Neymar Jr. faz de pênalti o seu primeiro no jogo.

87 - Lorient 2 x 3 PSG (Campeonato Francês 2020-2021)

Novamente da marca da cal, Neymar tira o goleiro da jogada.

88 - PSG 5 x 0 Angers (Copa da França 2020-2021)

Neymar aproveita sobra em chute de Draxler e, de cabeça, toca para o fundo das redes.

89 - PSG 2 x 1 Lens (Campeonato Francês 2020-2021)

Draxler divide com o zagueiro e a bola sobra para Neymar, que toca na saída do goleiro.

90 - Rennes 1 x 1 PSG (Campeonato Francês 2020-2021)

Cobrança de pênalti de Neymar, o goleiro resvala na bola, mas não evita o gol.

91 - PSG 4 x 0 Reims (Campeonato Francês 2020-2021)

Neymar cobra pênalti em "câmera lenta", tirando do goleiro.

92 - PSG 2 x 1 Lyon (Campeonato Francês 2021-2022)

Pênalti sofrido e bem cobrado por Ney.

93 - Bordeaux 2 x 3 PSG (Campeonato Francês 2021-2022)

Mbappé lança Neymar, que domina, tira o zagueiro da jogada e bate firme.

94 - Bordeaux 2 x 3 PSG (Campeonato Francês 2021-2022)

Ney tabela com Mbappé, que deixa de calcanhar para o camisa 10 marcar.

95 - Nantes 3 x 1 PSG (Campeonato Francês 2021-2022)

Messi serve, Neymar dribla o seu marcador e chuta forte.

96 - PSG 3 x 0 Bordeaux (Campeonato Francês 2021-2022)

Messi enfia para Hakimi, que rola com açúcar para Neymar marcar.

97 - PSG 5 x 1 Lorient (Campeonato Francês 2021-2022)

Messi e Mbappé iniciam a jogada e Neymar finaliza, tocando na saída do goleiro.

98 - PSG 5 x 1 Lorient (Campeonato Francês 2021-2022)

Um golaço. Neymar dá lindo drible no meio de campo, avança, tabela com Mbappé e sai na cara do gol.

99 - Clermont 1 x 5 PSG (Campeonato Francês 2021-2022)

Como um típico centroavante, Neymar domina na área e chuta forte de esquerda.

100 - Clermont 1 x 5 PSG (Campeonato Francês 2021-2022)

O gol 100 saiu de pênalti. Goleiro de um lado, bola do outro.

101 - Clermont 1 x 5 PSG (Campeonato Francês 2021-2022)

Não satisfeito com o gol 100, Ney foi para o 101º, ao completar passe de Mbappé.

