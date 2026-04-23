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Futebol
Neymar em dia de jogo: bastidores da rotina do craque
O que Neymar faz em dia de jogo? Das rotinas pré-jogo ao ritual noturno de relexamento, o astro do futebol revela os hábitos que você não vê na TV.
Muitos torcedores ficam curiosos pra saber o que acontece nos bastidores antes e depois dos jogos. E Neymar decidiu matar essa curiosidade dos fãs. O astro do futebol abriu sua rotina completa num dia de duelo em campo, desde os primeiros preparativos no campo até como ele relaxa após o apito final.
As cenas foram compartilhadas em seu canal oficial no YouTube, na série em que o atacante do Santos abre sua vida pros torcedores. No terceiro episódio, Neymar mostra cada passo de seu dia antes de jogo contra o Remo, revelando os rituais físicos, mentais e pessoais que moldam seu desempenho em campo.
Aquecimento no CT
Neymar começa os preparativos no Centro de Treinamento do Santos onde ele tem quarto privativo, um espaço tranquilo pra relaxar e se concentrar. Ali ele guarda até um computador, onde joga online às vezes.
Antes de ir pro estádio, Neymar faz fisioterapia com os outros atletas da equipe, essencial antes das sessões de treino e dos jogos.
Em seguida, eles fazem exercícios leves, de mobilidade e de ativação pra garantir que a equipe esteja fisicamente pronta.
Refeição pré-jogo
Neymar come no Centro de Treinamento do Santos antes das partidas. E a refeição é o combustível pra que ele possa dar seu melhor em campo, com um equilíbrio de proteína e carboidrato.
- Bife
- Macarrão
- Farofa
Fé ajuda no foco
No caminho pro estádio, dentro do ônibus do Santos, Neymar liga pro pai pra uma oração rápida. No vestiário, depois de se preparar pra entrar em campo, ele faz uma nova oração, que o ajuda a se estabilizar.
No gramado, Neymar dá atenção aos torcedores, consola o menino emocionado que o acompanhou em campo pro hino e carrega as filhas no colo. O pai, Neymar, a esposa, Bruna, e o filho Davi Lucca acompanham o desempenho dele das arquibancadas.
Ritual pós-jogo
O Santos venceu o Remo por 2 a 0, com dois passes de Neymar que ajudaram nos gols, mas a partida teve toques de tensão. O jogador levou um cartão amarelo e ficou frustrado.
Depois de um dia intenso, Neymar volta pra casa, reencontra a família e entra em seu ritual de relaxamento: jogar video-game online com os amigos em uma salinha exclusiva pra isso.
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