Neymar sobre a vida em família: 'Sempre quis ser pai de meninas'

“É o meu dia de folga, a casa está uma confusão, as crianças estão por todo o lado”, diz Neymar ao abrir as portas de seu apartamento em Santos, no litoral de São Paulo, no segundo episódio da série em seu canal no YouTube -também no ar em Red Bull TV-, em que o astro do futebol mundial compartilha momentos de sua vida pra além dos gramados.
O atleta senta no chão, rodeado de brinquedos e de três meninas pequenas: suas filhas Mavie, Mel e Helena. “Ser pai de meninas sempre foi o meu sonho”, revela. “Deus me presenteou com três. Estou mesmo feliz, de verdade. Três pequenas princesas”, completa ele, que também é pai de Davi Lucca.
Mas mesmo em dia de folga, Neymar não se afasta 100% do futebol. Pra manter a forma e se recuperar dos jogos e das lesões, ele recebe seus preparadores físicos na academia pra treinar, faz massagens, tratamentos e reuniões pra discutir sua evolução.
Sem descanso até na folga
Por isso, um “dia de folga” pro Neymar não é o mesmo do que pra maioria das pessoas. "Trabalho desde muito novo, desde pequeninho", diz ele. "Quando tinha 13 ou 14 anos, não ia em viagens do colégio. Não ia ao cinema à noite com meus amigos porque tinha treino ou jogo no dia seguinte. Pô, meus amigos todos lá na escola e eu eu casa olhando pro teto."
Mas ele diz que entendia os sacrifícios necessários. "Eu ficava chateado? Ficava! Mas no dia seguinte estava felizão, porque estava jogando volta. Há mais de 20 anos eu estou nessa."
Além do cuidado com o corpo, Neymar também tem que estar atento com a alimentação e conta com cardápio balanceado.
Mas a folga não é só de trabalho físico e brincadeira com crianças, Neymar também mostra momentos de descontração com amigos. Mas não muda muito o assunto: acompanha jogo da seleção enquanto faz tratamento pra perna.
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