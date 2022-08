Paradinha, forte, mansa... os vários jeitos de Neymar Jr. cobrar pênalti

Mas não pense que a habilidade na função surgiu por acaso. Neymar é um estudioso na arte do pênalti. Tanto é que, diferentemente de craques como Messi e Cristiano Ronaldo, que têm um jeito mais linear de bater, Ney diversificou o seu estilo de cobrança ao longo dos anos para não ficar manjado, como as linhas a seguir mostram.

Quando Neymar subiu ao time de cima do Santos, em 2009, o designado a bater os pênaltis era Kléber Pereira, camisa 9 do time. Em 2010, Kléber saiu, Neymar maturou como jogador e passou a assumir essa responsabilidade.

Naquele ano, a nova moda no futebol brasileiro era o pênalti cobrado com paradinha, um artifício que permitia ao cobrador fazer uma finta antes de bater de fato na bola. E foi Neymar quem praticamente popularizou esse recurso em um clássico contra o São Paulo, ao esperar Rogério Ceni cair e apenas rolar mansamente para o gol vazio.

Sem mais esse coelho na cartola, Neymar recorreu à batida chapada, a meia altura. Adicionou também ao combo a corridinha com as passadas características. "Foi uma forma que encontrei depois que proibiram a paradinha. Criei para bater melhor o pênalti e ter confiança. Foi um estilo próprio. Não sei o que me deu na cabeça para bater assim, mas está dando certo", disse ele ao 'ge', em 2012.

A frieza com que executava a cobrança espantava. O percentual de conversão também. E não tinha essa manha de tempo de casa para assumir as bolas paradas. Em seu terceiro amistoso com a seleção brasileira, em 2011, contra a Escócia, Ney sofreu o pênalti e não se fez de rogado: encarou o goleiro McGregor e fez.

Final dos Jogos do Rio de Janeiro. O empate em 1 a 1 com a Alemanha no tempo normal levou a definição do campeão para as penalidades. Neymar ficou com a última cobrança, a do 5 a 4. O chute foi forte, certeiro, buscando o ângulo.

No Barcelona, Neymar era o segundo e, eventualmente, o terceiro na escala de cobradores. Já no PSG, o craque chegou botando a banca. Como craque do time, ele se encarregaria de converter as penalidades.

