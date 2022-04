'Esquecido' no PSG, Nkunku vira artilheiro e recordista no RB Leipzig

Se o gol é apenas um detalhe, como disse certa vez o ex-técnico Carlos Alberto Parreira, esse detalhe fez toda diferença na carreira de Christopher Nkunku , meia de 24 anos do RB Leipzig .

Nkunku surgiu nas categorias de base do PSG em 2016 e em 2017 começou a ganhar chances no time principal. As primeiras impressões foram boas: jogador veloz, com drible fácil e versátil, podendo jogar em todas as faixas do meio de campo e ataque. O "azar" de Nkunku foi despontar em um time que acabara de ganhar Neymar Jr. e Mbappé, além de Di María e Cavani, que já estavam na equipe.

Em três temporadas no PSG, Nkunku fez 72 jogos e marcou 11 gols. Sua última temporada na França, em 2019-2020, foi a que ele mais entrou em campo, 29 vezes, mas em apenas 11 iniciou como titular. Era nítido que ali havia um enorme talento, mas que precisava sair um pouco da sombra das grandes estrelas e, com mais espaço, explodir. E foi aí que em 2019 Nkunku aceitou o chamado do RB Leipzig. "Ouvi muito sobre o clube e estou convencido de que a forma como o futebol é jogado aqui me convém muito bem", contou o francês em sua chegada a Leipzig

No RB Leipzig, Nkunku assumiu o papel de homem-gol © RB Leipzig

3 fatos sobre Nkunku Influência Neymar Jr? Mbappé? Di María? Não. Nkunku tem Matuidi, ex-companheiro de PSG, como referência na carreira. Afiadíssimo Com 7 gols marcados em 2021-2022, Nkunku é o maior artilheiro do RB Leipzig em uma edição da Liga dos Campeões.

Previsão certeira, porque Nkunku se soltou nos Touros. Nas duas primeiras temporadas, ele jogou mais partidas que em três anos de PSG - 84 - e distribuiu 19 assistências diretas. Mas o que trouxe a paz definitiva foi a até então desconhecida faceta de artilheiro, que apareceu com força na atual temporada.

Na vitória por 2 a 0 sobre a Atalanta, que selou a classificação do RB Leipzig às semifinais da Liga Europa, Nkunku marcou duas vezes, chegou a 30 gols em 43 jogos e tornou-se o jogador com mais participações diretas em gols pelos Touros em uma única temporada - além dos 30 gols, ele contribuiu com 18 assistências. Isso sem falar que entre os franceses, ele só tem menos bolas na rede que Benzema e Mbappé nesta temporada.

O meia que adorava rabiscar na frente dos adversários, mas que falhava na frente do gol, agora é um artilheiro de respeito e que pode pintar no Qatar no final do ano. Pelo menos é o sinal que Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, tem dado.

Nkunku nunca esteve tão próximo das redes como nesta temporada 🥅 © RB Leipzig

'Sonho que virou realidade'

Nkunku é um velho conhecido em Clairefontaine, o centro de treinamento da seleção francesa. Ele serve as equipes de base dos Bleus desde os seus 15 anos, mas em março deste ano, veio a convocação mais esperada pelo meia. Nkunku foi listado por Deschamps para dois amistosos em março, contra Costa do Marfim e África do Sul.

"Jogar pela seleção do meu país é um sonho que virou realidade. Assisti à convocação em casa com a minha família. Recebi várias mensagens. Muitas pessoas acreditam em mim e eu me orgulho disso. Finalmente faço parte desse incrível time que é a seleção francesa", explicou Nkunku em entrevista ao site do RB Leipzig.

Na primeira partida, vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, Nkunku foi escalado como titular ao lado de Griezmann e Giroud no trio de ataque. Jogou bem e foi sacado a 15 minutos do apito final. Já na goleada por 5 a 0 sobre a África do Sul, o meia entrou aos 45 do segundo tempo e pouco fez.

Os próximos meses serão decisivos para Nkunku cavar seu lugar na lista final de convocados da França para o Mundial. A ótima fase na Alemanha e a possibilidade de dar ao RB Leipzig o primeiro título em um torneio de elite, neste caso, a Liga Europa, fazem de Nkunku um poderoso candidato a furar a fila na corrida rumo ao Qatar.

