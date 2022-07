Como vai ser o incrível novo CT do Red Bull Bragantino

Complexo vai atender a todas as equipes do Braga, do sub-14 ao profissional

O espaço terá oito campos, sendo um deles um miniestádio com capacidade para mil espectadores, que será para jogos das categorias de base, e uma ampla estrutura de alojamento pra equipe profissional e pras equipes do sub-14 ao sub-23. A ideia é fortalecer a integração entre todas as categorias. Além disso, o complexo terá restaurante, duas academias, pista de corrida, biblioteca, sala de imprensa, com um mini estúdio, salas de lazer e estudos e auditório.