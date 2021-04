a primeira chance na vida de carregar a faixa no braço. Em poucos meses na função, o meia já aprendeu algumas lições. A seguir, ele compartilha os ensinamentos.

tem no

Capitão não é só o cara que sai na foto levantando o troféu. É muito mais do que isso. É bater no peito e assumir responsabilidades dentro e fora de campo. Aos 24 anos,

Quando você é o capitão, você é o líder perante os seus companheiros, é quem tem que dar a cara nas horas boas e ruins. Me tornei capitão também pela liderança técnica e por ser um dos jogadores com mais tempo de clube. Nessa função, tento sempre dar uns toques para os mais jovens, passar um pouco da minha experiência de

Quando você é o capitão, você é o líder perante os seus companheiros, é quem tem que dar a cara nas horas boas e ruins. Me tornei capitão também pela liderança técnica e por ser um dos jogadores com mais tempo de clube. Nessa função, tento sempre dar uns toques para os mais jovens, passar um pouco da minha experiência de Red Bull Bragantino pra eles.

Quando você é o capitão, você é o líder perante os seus companheiros, é quem tem que dar a cara nas horas boas e ruins. Me tornei capitão também pela liderança técnica e por ser um dos jogadores com mais tempo de clube. Nessa função, tento sempre dar uns toques para os mais jovens, passar um pouco da minha experiência de Red Bull Bragantino pra eles.

Todos os jogadores, desde o mais velho até o mais novo, precisam respeitar time e torcida rivais e também a equipe de arbitragem. O capitão é o primeiro a se colocar nessa condição, a dar o exemplo. Eu sou um cara tranquilo e respeitoso, então sempre dou valor para o bom trato a quem está do outro lado do campo.

Todos os jogadores, desde o mais velho até o mais novo, precisam respeitar time e torcida rivais e também a equipe de arbitragem. O capitão é o primeiro a se colocar nessa condição, a dar o exemplo. Eu sou um cara tranquilo e respeitoso, então sempre dou valor para o bom trato a quem está do outro lado do campo.

Todos os jogadores, desde o mais velho até o mais novo, precisam respeitar time e torcida rivais e também a equipe de arbitragem. O capitão é o primeiro a se colocar nessa condição, a dar o exemplo. Eu sou um cara tranquilo e respeitoso, então sempre dou valor para o bom trato a quem está do outro lado do campo.