Os perfis de futebol mais zoeiros do Instagram

Já pensou se a vida do torcedor se resumisse apenas a tensão pelo resultado das quartas e domingos? Seria sofrida. Só que para a nossa sorte tem gente talentosa nas redes sociais fazendo desse esporte um negócio mais leve, descontraído.

O cardápio é vasto e abraça todos os gostos. Você pode rir com o cara que imita jogadores e técnicos perfeitamente até o que faz piada com o noticiário do dia a dia. A seguir, selecionamos alguns dos perfis de futebol no Instagram mais zoeiros deste país.

Rudy Landucci

Rudy é figurinha carimbada em programas esportivos e sempre faz rir com suas imitações impecáveis de personalidades como Neto, Felipão, Cuca e Andrés Sanchez. Neste ano, ele inovou ao criar em seu canal no Youtube um reality show animado no estilo Sim City só com técnicos, o Big Boleiro Brasil. O programa teve 17 episódios e a disputa final contabilizou quase 6,5 milhões de visualizações.

"Deu um baita trabalho produzir o Big Boleiro Brasil. Foi o projeto mais inovador que fiz com a minha equipe. Fiquei mais feliz com a repercussão que teve do que com os números da audiência", diz Rudy, que pretende em breve mergulhar numa segunda edição do programa. Enquanto isso, ele tem aprimorado algumas imitações nas horas vagas. "Durante esse período sem futebol eu melhorei o Renato Gaúcho. Criei também [Fernando] Diniz, Muricy [Ramalho] e Aloísio Chulapa. O céu é o limite. Vou fazendo o que dá vontade."

Cenas Lamentáveis

Fundado em 2014, o Cenas Lamentáveis é bom em todas as frentes que ataca, mas um dos pontos altos da página é o resgate de fotos folclóricas do futebol brasileiro, sempre com ótimas legendas.

Especialista nos rolês aleatórios, Ronaldinho Gaúcho é uma espécie de garoto-propaganda do Cenas. O duas vezes melhor do mundo é personagem assíduo nos posts. "O Ronaldinho leva a vida do jeito que exaltamos no CL: alegre, divertido, que curte um pagode e faz festa com os amigos" explica Bruninho, um dos criadores do página.

Magno Navarro

Torcedor declarado do Fluminense, Magno é a mais nova joia do humor futebolístico brasileiro. Ele surgiu com imitações de Caio Ribeiro, Gerson (o do Mundial de 70), Alex Escobar e Renato Gaúcho, mas o pulo do gato aconteceu quando ele emulou a voz do comentarista PVC, algo que nenhum outro imitador havia conseguido fazer com tamanha precisão. Foi a chave para o sucesso do humorista, que hoje apresenta o programa "Tá na Área", do Sportv.

"Cada imitação tem uma técnica própria. Tenho uma amiga fonoaudióloga que pesquisou a fundo a voz do PVC. Eu tenho um dossiê da voz dele. Quando percebi o potencial que tinha, resolvi apostar", conta Magno, que teve a benção do comentarista. "Ele se acabou de rir [com a imitação]. Entrou na brincadeira. Me deu até a benção. Depois me mandou mensagem agradecendo o carinho. Sou um grande fã do PVC."

Clebao Machado

O Clebao é uma homenagem muito bem humorada ao narrador Cléber Machado, da Rede Globo. Se a imitação por si só já não fizesse rir o suficiente, a página ainda constrói narrativas em que o verdadeiro Cléber muito provavelmente não se daria ao trabalho de falar ao microfone, como, por exemplo, um campeonato para ver quem come hot dog mais rápido ou uma batalha do anime Pokemon.

Olé do Brasil

Aos mais desavisados, o Olé do Brasil deixa claro logo na descrição da página: "Site de humor constituído por notícias fictícias". Do campeão da Série A ao lanterna da Série D, ninguém é poupado das piadas. O Olé do Brasil é uma fonte inesgotável de memes para você dar aquela zoada no grupo de whatsapp.

Tossiro Neto

No Twitter e no Instagram, o jornalista Tossiro Neto fala sobre quase tudo, sempre com boas tiradas. Mas o ápice de seu trabalho nas redes sociais é quando resolve imitar Muricy Ramalho. Sério, nem o próprio Muricy emularia tão bem a própria voz.