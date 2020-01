Tape o nariz: os piores regulamentos do futebol brasileiro

O futebol brasileiro vive desde sempre um paradoxo curioso. Se não falta talento para jogadores nascidos por aqui, falta noção para as federações estaduais na hora de organizar campeonato - e, vamos falar a verdade, para os clubes que aceitam estes regulamentos.

A gente sabe que definir a fórmula de disputa de um torneio não é das tarefas mais fáceis. Mas os dirigentes aqui capricham quando o assunto é confundir a lógica de jogadores, torcedores e imprensa.

Aproveitando que os estaduais 2020 se aproximam, separamos alguns campeonatos com regulamentos mais, digamos, exóticos.

Mato-Grossense de 2014

Nove times divididos em dois grupos, um com cinco, outro com quatro. Classificavam-se para as quartas oito times. Isso mesmo, oito times. Somente o lanterna da chave com cinco equipes caia para a segunda divisão. Na chave com quatro, todos se classificavam, independentemente da campanha.

Brasileiro de 1973

Em sua terceira edição, o Brasileiro passou de 26 para 40 times. E isso deu uma complicada na tabela. Só de leve. A primeira fase tinha dois grupos de 20, que jogavam entre em si em um turno único. Na sequência, essas mesmas 20 equipes era reordenadas em quatro grupos de 10 times, com mais um turno único de nove partidas. Ao fim dessas 28 rodadas, classificavam-se os 20 times com mais pontos acumulados. Outra bizarrice foi a má distribuição de jogos dentro e fora de casa. O Olaria, por exemplo, jogou apenas duas partidas em casa.

Brasileiro de 1974

Achou que o formato de disputa pro Brasileirão de 1974 seria menos engenhoso? Achou errado! Dessa vez, a bilheteria beneficiaria dois times. Assim como no ano anterior, 40 equipes em duas chaves de 20. Passaram à fase seguinte os dez melhores de cada grupo e mais dois fora dessas posições por critérios técnicos. Mas aí a CBD (a CBF da época) resolveu inovar, e você sabe o que acontece quando cartolas resolvem inovar... Outros dois clubes garantiriam vaga por acúmulo de renda. Isso mesmo. Assim, Fluminense e Nacional-AM, que por critérios técnicos passariam longe de um lugar entre os classificados, avançaram.

Paulista de 1978

Difícil achar na história um estadual com maior duração que o Paulistão de 1978. A competição começou em agosto de 78 e chegou ao fim só em junho de 79. Dez intermináveis meses. O número de participantes já era absurdo: 22. Para piorar, os times se encaravam em turno e returno, com disputas de quartas, semi e final. Os dois melhores de cada turno, mais dois por índice técnico, um por número de gols marcados (!) e outro por melhor renda passaram para uma segunda fase. Esses oito clubes foram divididos em dois grupos, que jogaram entre si em partidas de ida e volta. Calma que está acabando. Os dois melhores classificados de cada chave fariam as semifinais, com os dois vencedores decidindo o campeonato. O Santos foi o campeão dessa odisseia.

Carioca (desde 2016)

Em 2016, a federação do Rio aprovou um formato ainda mais confuso para aquele que foi um dia o "estadual mais charmoso do Brasil". O campeonato começa com uma espécie de seletiva com os seis times disputando uma fase preliminar. Os dois melhores entram no campeonato, enquanto os quatro restantes se enfrentam e os dois piores são rebaixados em janeiro para disputar a Série B em maio. Ou seja, dois times jogam duas divisões distintas do estadual em uma mesma temporada. Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo entram somente na segunda fase e se juntam a outras oito equipes. Quer dizer, a Taça Guanabara, que é o equivalente ao primeiro turno do torneio. Terminado esse estágio, começa então o segundo turno, a Taça Rio. Os campeões de cada turno, mais as duas equipes com melhor pontuação, partem para as semifinais. Ufa!

Flamengo comemora o título carioca de 2019 © Alexandre Vidal / Flamengo

Paraibano de 1997

Quando o dinheiro fala mais alto. Nacional de Patos, Vila Branca e Atalaia não conseguiram na bola as suas vagas para a fase eliminatória, mas classificaram-se por terem somado maior renda que os demais rivais. Outra bizarrice do regulamento do Paraibano de 1997 foi que o time que conseguisse empatar fora de casa, sairia de campo com 2 pontos, enquanto o mandante ficaria com 1.

Copa João Havelange de 2000

O Brasileirão de 2000 já começou errado. Impedida pela Justiça de organizar o campeonato, a CBF passou então a responsabilidade para o Clube dos 13, que de cara mudou o nome da competição para Copa João Havelange. O formato de disputa lembrava mais o de uma Copinha que o de um Brasileiro. Não havia divisão. Ao todo, 116 equipes participaram, distribuídas em módulos. O Módulo azul tinha equipes das Séries A e B; o Amarelo, das Séries B e C, e o Verde e Branco, da Série C. Após 24 rodadas, o Cruzeiro foi o campeão do Módulo Azul. No mata-mata, equipes dos três módulos se encontravam para decidir o campeão. Foi nessa que o São Caetano, campeão do Módulo Amarelo, aproveitou a unificação de campeonatos para desbancar favoritos e chegar à final contra o Vasco, que levaria a taça pra casa só no início de 2001, já que no jogo da volta da decisão, em São Januário, parte da arquibancada cedeu e a partida precisou ser adiada. Nenhum clube foi rebaixado.

Adhemar e Esquerdinha, do São Caetano, na Copa João Havelange © Gazeta Press