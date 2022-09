Sobe o som: a playlist musical dos craques do Braga antes dos jogos

Existem várias maneiras de dar uma abafada no estresse antes de uma partida de futebol . Colocar os fones de ouvido e deixar a música rolar é dos métodos de relaxamento mais universais entre os boleiros no trajeto ônibus-vestiário-campo. Se liga na trilha sonora que embala o pré-jogo de jogadores do Red Bull Bragantino .

01 Artur

Artur © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

O repertório variado de jogadas que Artur mostra em campo se reflete um pouco no seu gosto musical. Em um intervalo de dez minutos, o meia pode ir da batida eletrônica ao piseiro-gospel.

"São três músicas completamente diferentes umas das outras. O eletrônico me motiva, o rap é um dos estilos que mais gosto e essa mistura de piseiro com gospel lembra bastante o meu Nordeste".

02 Léo Ortiz

Léo Ortiz © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Sem preconceitos musicais com o Capita. Léo Ortiz viaja tranquilamente por vários estilos. Na playlist do zagueiro o rock com elementos eletrônicos do Linkin Park e o pagode do Thiaguinho convivem na mais pura harmonia.

"Sou pouco eclético, né? Gosto de músicas agitadas, como as que o Linkin Park e o Thiaguinho fazem. Mas o mais importante é ouvir uma música que te faça bem, que te deixe focado para o que vai acontecer no jogo".

03 Lucas Evangelista

Lucas Evangelista © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Enquanto finaliza os preparativos para entrar em campo, Lucas Evangelista volta no tempo. Duas das três músicas preferidas do volante o fazem revisitar as origens e reforçam o sentimento de manter sempre os pés no chão.

"As músicas dos Racionais e do MC Neguinho do Kaxeta falam sobre gratidão, sobre ter humildade. E aí lembro das minhas origens, do quanto batalhei e do quanto sou um cara abençoado".

04 Eric Ramires

Eric Ramires © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

O reggae corre nas veias de Eric Ramires . Ele herdou a paixão pelo estilo do falecido pai, seu maior incentivador. Por essas e outras que Ramires recorda do pai antes de cada jogo ouvindo reggae de primeiríssima qualidade.

"Quando ouço reggae lembro do meu pai. Meu gosto por Edson Gomes, inclusive, vem dele, que sempre ouvia em casa. [A música antes do jogo] serve de motivação, passa um filme na cabeça, além de baixar a adrenalina".

05 Luan Cândido

Lucas Cândido © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

A playlist de Luan Cândido serve pro jogo e pra vida. Em casa ou nas internas do Nabi Abi Chedid , é praticamente certo que o lateral esquerdo estará ouvindo alguma canção de Bin ou Chris Lebron.

"Escuto sempre essas três músicas, em qualquer lugar que eu esteja. São músicas tranquilas, suaves. Não preciso ouvi-las para me concentrar. A concentração para o jogo surge naturalmente. É mais para tirar a tensão".

06 Jadsom

Jadsom © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Músicas diferentes, impactos diferentes. O peso das letras dos Racionais põe Jadsom pra refletir sobre as batalhas da vida. Já o reggae de Edson Gomes deixa o volante mais leve, calmo.

"Tive uma infância difícil e precisei superar muitas barreiras na vida para virar jogador de futebol, e essas músicas dos Racionais retratam bem a realidade de quem é pobre e precisa lutar. Já o Edson Gomes me distrai, me deixa mais relaxado".

07 Douglas Mendes

DG © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Para Douglas Mendes , o DG , a música no pré-jogo faz com que ele pense em tudo, menos no adversário, na qualidade do gramado, na torcida... Bitolar no que ainda vai acontecer está fora do radar do zagueiro de 18 anos. É apertar o play e limpar a mente.

"Gosto de música no geral, mas pagode e louvor me deixam com a mente leve. Ouço música para distrair a cabeça, para não ficar pensando só no que vou fazer no jogo".

Baixe agora o app da Red Bull TV e tenha acesso a vídeos, filmes e séries!