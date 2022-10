Os gigantes que o RB Leipzig já derrubou na Liga dos Campeões

. A equipe estreou na fase de grupos em 2017 e nesse período entre os melhores da Europa jamais se comportou como um mero coadjuvante. Tá achando que o Touro brinca em serviço? Aqui estão alguns gigantes que já caíram diante do time nestes anos.

abriu o placar, mas João Felix deixou tudo igual. A dois minutos do fim, Tyler Adams marcou o gol da classificação às semifinais. Foi a melhor campanha do clube em torneios continentais.

chocou. Avançou às oitavas após liderar uma chave com Benfica, Lyon e Zenit e superou o Tottenham com duas vitórias em dois jogos para encarar o Atlético de Madrid nas quartas. Em jogo único em Lisboa,

Gol de Adams é um dos mais importantes da história do RB Leipzig

e Mbappé, o time francês saiu na frente, com gol de Di María. A virada veio com