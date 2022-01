Dani Olmo: de quase anônimo a titular da Espanha em dois anos

Certa vez, durante um treino pelo infantil do Barça, Olmo, de tão concentrado que estava na atividade, quase não notou a presença de um tal Lionel Messi para uma foto de recordação. "Guardo todas as bolas que tive quando pequeno. Lembro de uma foto que tirei com o Messi segurando uma bola. Ela está guardada até hoje. Eu nem queria tirar a foto, porque queria voltar a jogar. São memórias que vou levar pro resto da vida", conta o hoje camisa 25 do RB Leipzig.

Os primeiros passos no futebol foram nas categorias de base do Espanyol, mas não demorou para Olmo mudar de lado e ir treinar em La Masia, a famosa academia do Barcelona.

Aos 16 anos e com o contrato com o Barça chegando ao fim, ele tomou a decisão de largar uma das maiores potências do futebol mundial para se juntar ao

Aos 16 anos e com o contrato com o Barça chegando ao fim, ele tomou a decisão de largar uma das maiores potências do futebol mundial para se juntar ao Dinamo Zagreb , da Croácia. A escolha, apesar de alternativa, tinha fundamento.