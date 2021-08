Técnico leva futebol americano pro jogo do RB Leipzig

No RB Leipzig , Marsch já terá dado certo se conseguir repetir o desempenho de seu antecessor, Julian Nagelsmann, que ficou com um vice-campeonato alemão e chegou a uma inédita semifinal de Liga dos Campeões. Mas, se quiser entrar de vez para os livros de história, terá de finalmente superar o Bayern de Munique - agora comandado por Nagelsmann, campeão das últimas nove edições da Bundesliga .

Em entrevista ao RedBull.com , Marsch, que tem a marca de ser o primeiro treinador nascido nos Estados Unidos a vencer um jogo de Champions, fala sobre o desafio de levar o RB Leipzig a um outro patamar, as lições que tirou desde que deixou de ser assistente-técnico, a paixão pelo futebol americano e do projeto de um dia visitar o Brasil.

Todo técnico que chega hoje à Bundesliga sabe que o sarrafo para vencer no campeonato é o Bayern de Munique. Mas Jesse Marsch alivia o peso que carrega. O mais importante neste momento é fazer do RB Leipzig um time ainda mais competitivo.

"Eu sei que bater o Bayern de Munique é uma grande pauta pra mídia, mas isso não tem tanta importância para nós, diretoria, comissão técnica e jogadores do RB Leipzig. Estamos com o foco voltado pra nossa performance. O mais importante é o nosso trabalho do dia a dia e a nossa coesão como equipe. Queremos vencer todos os jogos. Trabalhamos em todos os detalhes do nosso jogo para sermos cada vez mais uma versão melhor de nós mesmos. Se conseguirmos isso, podemos superar qualquer time", diz ele.

