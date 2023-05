Pai desenvolveu o faro de gol de Timo Werner: 'Me deu confiança'

Timo Werner não precisou ir muito longe pra encontrar um mentor na carreira. A maior influência do camisa 11 do

Atacante de pouca fama nos anos 70 e 80, Gunther Schuh viu no filho a chance de carimbar o nome da família no primeiro escalão do futebol mundial. Foi Gunther quem moldou o ainda aspirante a artilheiro Timo na infância e parte da adolescência. A rotina de atividades incluía corridas nas montanhas e treinos de chute a gol com as duas pernas valendo dinheiro — a cada gol marcado, um acréscimo na mesada.