5 grandes noites do RB Leipzig na Liga dos Campeões

O RB Leipzig começa na quarta-feira (16), sua terceira participação na fase de grupos da Liga dos Campeões. Mas, apesar dessa pouca quilometragem, os Touros já colecionam boas histórias para contar no mais importante torneio de clubes do mundo, incluindo a inédita semifinal na temporada passada.

A seguir, lembre cinco noites de Champions inesquecíveis para o RB Leipzig, que enfrentará neste ano Basaksehir, Manchester United e PSG, responsável pela eliminação na temporada passada.

RB Leipzig 3 x 2 Porto

(17/10/2017). Depois de um empate com o Monaco e uma derrota para o Besiktas, o RB Leipzig fez do Porto a sua primeira vítima na Liga dos Campeões. Jogando em casa, fez 3 a 2, gols de Orban, Forsberg e Augustin. Todos os gols saíram ainda no primeiro tempo.

O desespero no rosto de Herrera, do Porto, certo de que o gol vai sair © RB Leipzig

Monaco 1 x 4 RB Leipzig

(27/11/2017). Precisando vencer para manter o sonho de ir às oitavas de final, o RB Leipzig visitou o Monaco e passou por cima como uma manada de touros. Com apenas 31 minutos de jogo, os alemães já venciam por 3 a 0, gols de Jemerson, contra, e dois de Werner, hoje no Chelsea. Falcao Garcia ainda deu alguma esperança aos monegascos, mas Naby Keita passou a régua.

A primeira goleada em Liga dos Campeões a gente nunca esquece © RB Leipzig

Benfica 1 x 2 RB Leipzig

(17/10/2019). Jogar contra portugueses na Liga dos Campeões nunca foi problema pro RB Leipzig. No Estádio da Luz, o time alemão iniciou sua caminhada histórica com um 2 a 1 sobre o Benfica.

Mais linda que essa vitória só a camisa do RB Leipzig © RB Leipzig

O cara do jogo ficou com Werner que, inspirado, marcou os dois gols. O RB Leipzig avançou na ponta do Grupo G com 11 pontos, três à frente do vice-líder Lyon. E o melhor ainda estava por vir.

RB Leipzig 3 x 0 Tottenham

(11/3/2020). Oitavas de final contra o então vice-campeão da liga. O favoritismo acenava para o time treinado por José Mourinho, mas foi só a bola rolar para os papéis se inverterem. Em Londres, no jogo de ida, os ingleses não viram a cor da bola e Werner ainda fez o gol da vitória por 1 a 0. Na volta, foi Sabitzer quem brilhou, marcando duas vezes e levando o time às quartas. O RB Leipzig jogava o título de azarão no lixo e entrava com o pé na porta no grupo dos oito melhores da Europa.

Sabitzer foi o maestro na vitória por 3 a 0 sobre o Tottenham © RB Leipzig

RB Leipzig 2 x 1 Atlético de Madrid, 13/8/2020

Sem torcida e em estádio neutro em um ano atípico por causa da pandemia do novo coronavírus, o RB Leipzig deu de cara com o seu maior desafio até então na Champions: o sempre duro Atlético de Madrid do Diego Simeone.

Tyler foi o herói improvável da classificação às semifinais © RB Leipzig

O primeiro tempo em Lisboa foi bem equilibrado, com poucas chances para os dois lados. Aos 5 minutos da segunda etapa, Dani Olmos, contratado de última hora, abriu o placar. De pênalti, João Félix empatou. Quando o jogo caminhava para a prorrogação, Tyler Adams, que havia acabado de entrar em campo, pegou uma sobra na entrada na área e encheu o pé. A bola ainda desviou na zaga e foi pro fundo do gol: 2 a 1.

A derrota nas semifinais para o PSG do Neymar Jr. foi o ponto final de uma campanha épica, que consolidou o RB Leipzig como uma nova força do futebol europeu.