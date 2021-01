RB Leipzig não tem medo de gigante: pode vir, Liverpool

terá um desafio gigante: eliminar o Liverpool, campeão do torneio em 2019, atual campeão inglês e dono de um dos ataques mais letais do futebol atual. A boa notícia para os Touros, no entanto, é que eles já aprenderam a lidar com esse tipo de adversário.

Na Champions 2019-2020, o RB Leipzig pegou nas oitavas de final o Tottenham, então vice-campeão, e passou de maneira incontestável, com duas vitórias. Em seguida, venceu o sempre indigesto Atlético de Madrid por 2 a 1, em jogo único disputado em Lisboa. Um sonho virou realidade: alcançar as semifinais do maior torneio de clubes.

(que eliminou o Leipzig nas semifinais em 2020) e o Manchester United pintaram com favoritos no Grupo H, mas os alemães mostraram na bola mais uma vez que não podem ser desprezado. Uma vitória e uma derrota contra cada um dos gigantes e classificação para os mata-mata, mandando o United embora. O RB terminou com 12 pontos, perdendo para o time francês apenas no confronto direto.

O ápice técnico do Liverpool parece ter ficado para trás - a equipe está sofrendo na atual edição da Premier League, mas boa parte do futebol que levou a equipe ao título da Champions em 2018-2019 ainda está lá, intacto. E é aí que mora o perigo para o RB Leipzig.

