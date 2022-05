E assim foi a histórica temporada do RB Leipzig

Em dezembro do ano passado, depois de derrota pro Union Berlim, o técnico Jesse Marsch deixou o cargo para dar lugar ao ítalo-alemão Domenico Tedesco , ex-Spartak Moscou. No primeiro jogo, o time reagiu e goleou o Borussia Monchengladbach por 4 a 1. Ânimo novo, chave virada. Aquele RB Leipzig de temporadas anteriores estava lá.

Com um padrão de jogo semelhante ao dos tempos de Julian Nagelsmann, que hoje brilha no Bayern de Munique, os Touros passaram a vislumbrar o pelotão de cima da

Os quatro pontos somados contra Augsburg e Arminia Bielefeld nas duas rodadas finais foram suficientes para garantir o quarto lugar do Campeonato Alemão e a quarta classificação seguida à fase de grupos da Champions. Faltava a final da Copa da Alemanha pra encerrar a temporada. Faltava também um acerto de contas com Berlim, que recebe o jogo decisivo onde o

