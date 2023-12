Xavi Simons: por que você precisa conhecer esse cara

A transição de promessa para realidade no futebol costuma ser traiçoeira. Por uma ou várias razões, muitos jovens talentosos perdem o bonde bem antes de atingirem o olimpo da bola. Não foi o caso do meia Xavi Simons, do

O holandês faz sucesso desde os 14 anos, quando seus lances de pura habilidade na base do Barcelona bombavam na internet. Nesse período, ele bateu 1 milhão de seguidores no Instagram. Em 2019, aos 16 anos, chegava a hora de pular para os profissionais do Barça, mas um desacordo contratual o fez arrumar as malas para o PSG. Na base do clube parisiense, arrebentou. Em 2021, Xavi estreou entre os 'adultos' contra o Caen, pela Copa da França. Pouco mais de um ano depois, cravou seu nome na lista de 26 jogadores da Holanda para o Mundial.

"Nunca me senti pressionado pela expectativa que as pessoas colocavam sobre mim. Apenas joguei futebol, que é o que eu gosto de fazer. Não deixo que influências externas me atrapalhem. As expectativas em cima do meu futebol são as minhas próprias", conta Xavi em entrevista exclusiva ao

O tempo de recortes de dribles e golaços no Youtube ficaram pra trás. Hoje, aos 20 anos, Xavi é um jogador maduro, ciente de sua ascendência em campo. Emprestado pelo PSG ao PSV, fez uma temporada 2022-2023 impecável, com direito a 22 gols e 11 assistências em 48 jogos. Seguiu pisando fundo no acelerador em novo empréstimo para o RB Leipzig nesta temporada, enfileirando partidas de bom nível.

Foram duas temporadas no time principal do PSG, o suficiente para Xavi trocar passes com três dos nomes mais relevantes do futebol mundial: