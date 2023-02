O Red Bull Bragantino II tá on e sonha alto no Paulistão

As semanas de futebol em Bragança Paulista têm sido mais agitadas que o habitual. Agora, além do Red Bull Bragantino , o torcedor Massa Bruta pode torcer também pelo Red Bull Bragantino II .

Criado este ano em sucessão ao Red Bull Brasil , que disputou as competições do estado de São Paulo entre 2007 e 2022, o Braga II é um time satélite do Red Bull Bragantino e faz sua estreia oficial na Série A3 do Paulista. A equipe disputa o acesso à A2, mas não pode compartilhar da mesma divisão do seu 'irmão mais velho'.

Base do Red Bull Bragantino II é composta por jogadores sub-20 © Fernando Roberto / Red Bull Bragantino

Dar resultado em campo e avançar o mais longe possível nos campeonatos é regra no Braga II, mas existe um trabalho mais emergencial nessa estrutura, que é a de lapidar atletas e abastecer a equipe principal.

"Logicamente que queremos chegar nas finais dos campeonatos que disputamos, mas nós somos sobretudo um suporte para o Red Bull Bragantino. Nosso trabalho é desenvolver jogadores e encaixá-los dentro da filosofia de jogo do clube, facilitando a transição para o time principal", explica Fabio Matias, técnico do Braga II.

Com o carimbo de quem trabalha com excelência na base e já levantou inclusive uma Copinha, em 2020, pelo Internacional, Fabio chegou ao Braga em maio de 2022 para cuidar do sub-23. Fez história ao levar a equipe ao inédito vice-campeonato do Brasileirão de Aspirantes. No Braga II, ele está tendo que gerenciar um time com média de idade inferior à maioria dos adversários na A3.

Fabio Matias foi vice do Brasileiro de Aspirantes com o sub-23 do Braga © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

"A equipe que estamos levando para o Paulista é muito jovem, tem média de idade de 20 anos, poderia estar na Copinha ou no Brasileiro sub-20, enquanto muitos dos nossos adversários têm jogadores com média de 30 anos, bem mais rodados. Eu não acho isso ruim, sinceramente. Esse tipo de enfrentamento ajuda no amadurecimento dos nossos atletas. Eles aprendem mais rápido alguns comportamentos do futebol profissional", conta Fabio.

Para acelerar as dinâmicas do Braga II, a equipe treina no mesmo CT do Red Bull Bragantino. A ideia é estabelecer um intercâmbio de informações permanente entre as duas comissões técnicas e simplificar o trabalho de observação de Pedro Caixinha e seus assistentes na busca por novas peças.

A caminhada na A3

São 16 equipes na primeira fase da A3 e todos jogam contra todos até serem conhecidos os oito melhores classificados. Na fase seguinte, formam-se dois grupos com quatro equipes e apenas líder e vice-líder das chaves avançam às semifinais. Os vencedores pulam pra final e garantem automaticamente o acesso.

Calendário 2023 do Braga II ainda tem a Copa Paulista no segundo semestre © Fernando Roberto / Red Bull Bragantino

"A A3 é um campeonato difícil, melhor que muitos estaduais de primeira divisão no Brasil. Queremos vencer, subir para a A2 e de lá não sair mais. É preciso formar jogadores com espírito vencedor. Não se faz bons grupos de trabalho com atletas e comissão técnica acostumados com derrotas", finaliza o treinador.

O Paulista não será a única competição no calendário do Braga II. No segundo semestre, a equipe joga a Copa Paulista.

