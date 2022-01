Esse aí é o Bruninho, promessa do Red Bull Bragantino

O jogo entre Internacional e Red Bull Bragantino , em outubro de 2021, apresentou à torcida do Massa Bruta um forte candidato a ídolo. Com o placar apontando 1 a 0 pro Colorado, Maurício Barbieri colocou em campo Bruninho . Aos 49 minutos do segundo tempo, Alerrando cruzou rasteiro da esquerda e o meia , como se fosse centroavante, completou pro fundo do gol. Fim de jogo, 1 a 1 no Beira-Rio.

Bruninho empatou contra o Inter praticamente no último lance do jogo © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

"O Barbieri não conversou comigo na véspera e no dia do jogo. Não sabia que teria uma chance de jogar, mas estava aquecendo forte. Deu aquele frio na barriga quando entrei em campo, mas passou quando dei o primeiro toque na bola. Foi muito marcante", conta Bruninho, que entrou em mais três jogos do Brasileirão.

Bruninho começou no futsal em times de Artur Alvim, bairro da zona leste de São Paulo, onde nasceu. Aos 13 anos, ele disputava um torneio juvenil quando foi recrutado por um olheiro do Red Bull Brasil . No clube, ganhou destaque em todas as categorias de base , recebendo, inclusive, convocações para a seleção sub-16.

O moleque... © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino é liso! © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Em 2020, Bruninho marcou pelo Red Bull Brasil contra o Serra-ES um dos gols mais bonitos daquela edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior e, meses mais tarde, teve seu nome citado pelo jornal inglês "The Guardian" como uma das 60 joias do futebol mundial nascidas em 2003. Na temporada 2021, passou a treinar regularmente entre os profissionais do Red Bull Bragantino e a estreia rolou em agosto, contra o Juventude.

O Red Bull Bragantino já me observava e esse gol contra o Serra me abriu as portas Bruninho

Parça do Vini Jr.

Bruninho e Vinícius Júnior jamais se encontraram em campo, mas esse fato não impediu que eles criassem uma amizade. Por uma dessas coincidências da vida, Bruninho conheceu o atacante do Real Madrid em 2020 e a parceria se formou.

"Temos o mesmo empresário e quando eu fiz o gol contra o Serra o Vinícius me ligou para dar os parabéns e me desejar boa sorte. Eu sempre acompanhei o Vini e era louco para conhecê-lo. Depois desse contato, nos aproximamos e até fui na casa dele. Posso dizer que somos parças. O Vini é craque, acima da média e com certeza vai conquistar muita coisa ainda", diz Bruninho.

Tô aqui, Barbieri!

Com uma temporada cheia, Barbieri terá de rodar o elenco. E é aí que Bruninho entra em cena. O meia começou 2022 cedo, participando de três dos quatro jogos que o Red Bull Bragantino fez na Copinha – estava suspenso na eliminação para o Cruzeiro –, e ele quer mais.

"Vou trabalhar para ter mais minutos em campo neste ano. Tenho certeza que o Barbieri vai precisar de todos os jogadores do elenco. Estou pronto para ajudar no que for possível", completa a jovem promessa.

