Vai começar a temporada: olha aí o calendário do Braga

Como num game, o Red Bull Bragantino tem novas fases pra desbloquear este ano. Começou cedo, já no dia 4, com a Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas vem muito mais por aí. Saca só o que o calendário 2022 reserva pro Massa Bruta .

Time masculino

O pontapé inicial da equipe comandado por Maurício Barbieri será o Campeonato Paulista. A estreia está marcada pro dia 27 de janeiro, contra o Mirassol, fora de casa. O primeiro jogo em casa, no Nabizão , vai rolar dia 31, e o rival será o Guarani.

Em março é a vez do Massa Bruta respirar novos ares: vem aí a primeira participação na Copa Libertadores. Vai rolar o sorteio da fase de grupos, e a bola rola na primeira semana de abril. A ansiedade já é gigante: quem serão os três primeiros adversários?

Por mais comemorações como essa em 2022 ⭐ © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Abril, aliás, é um mês e tanto pro Red Bull Bragantino . Já no dia 10 começa o Campeonato Brasileiro. E tem ainda a Copa do Brasil: como participante da Copa Libertadores, o time estreia apenas na terceira fase, a partir do dia 20.

3 caras pra ficar de olho Bruno Praxedes Volante canhoto e com ótima leitura de jogo, Praxedes tem só seis meses de Braga e já joga como um veterano de casa. Ytalo O goleador do Braga está a cinco gols de ir a 20 e se tornar o maior artilheiro do clube na Série A do Brasileiro.

Time feminino

Campeãs da Série A2 do Brasileiro em 2021, as bragantinas fazem sua primeira participação na Série A1 a partir do dia 6 de março. O Brasileiro marca também a estreia oficial da técnica Rosana Augusto no comando técnico do time.

Será que vem mais um título para as bragantinas em 2022? © Pedro Vilela / Red Bull Bragantino

Ao contrário do que acontece no futebol masculino, em que os estaduais abrem a temporada, no feminino eles encerram o ano. Em agosto, o Braga vai a campo pra a sua terceira aparição no Campeonato Paulista.

Categorias de base

O ano mal havia começado e o Braga já estava tocando bola no maior campeonato de base do mundo. O time sub-17 estreou na Copinha no dia 4 de janeiro e já emplacou uma classificação ao mata-mata, com duas vitórias em três jogos na fase de grupos.

Estreia de gala: Braga fez 6 a 0 no Jaguariúna no primeiro jogo da Copinha © Fernando Roberto / Red Bull Bragantino

Ainda com a molecada, no segundo semestre o Massa Bruta disputa o Paulista das categorias sub-15, sub-17 e sub-20. No feminino, a primeira equipe sub-17 da história do Red Bull Bragantino deve disputar o Paulistão de outubro a dezembro.

