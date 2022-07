Rosana, confiante para o Paulistão: 'Meta é chegar nas semifinais'

ganha asas agora para o Paulista. E apesar da pouca quilometragem na competição, a equipe está bem longe de pintar como figurante: na estreia, em 2020, as bragantinas avançaram às semifinais, tirando do caminho o favorito São Paulo, nas quartas.

"Almejamos coisas boas neste Paulista. É um campeonato difícil, o melhor Estadual do Brasil. Nossas rivais se reforçaram e estão melhores que em outros anos. Queremos um lugar de destaque. Uma meta ousada é chegar novamente entre as quatro primeiras", diz a técnica Rosana Augusto .

"Sinto que melhoramos em vários aspectos como time desde que assumi, em janeiro. O entendimento da proposta de trabalho por parte das jogadoras é maior. Mas precisamos potencializar ainda mais", conta Rosana, que eventualmente se torna uma jogadora a mais nos treinos. "Ali, no campo, fica mais fácil delas assimilarem o que eu quero. Minha sensibilidade como ex-atleta pode auxiliar no momento de uma tomada de decisão, por exemplo."