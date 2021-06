Claudinho: de quase goleiro a craque da camisa 10

As canetas, os passes na medida e os belos gols do Claudinho , meia do Red Bull Bragantino , poderiam ter ficado só na hipótese se ele tivesse levado a sério a ideia de jogar em uma posição bem distante da sua. Apesar do 1m72, o cara queria mesmo era ser goleiro.

Assim como acontece com a maioria dos jogadores de futebol no Brasil, Claudinho deu os seus primeiros chutes ainda pequeno. Aos 4 anos, entrou em uma escolinha de futsal em Santos, onde morava com a família.

Destaque nos torneios regionais, acabou sendo chamado para jogar no futsal do Santos. Em uma partida pela categoria infantil, o goleiro titular se machucou e Claudinho resolveu tentar a sorte debaixo das traves. Não durou muito tempo. A mãe entrou na parada e fez o moleque voltar pra linha. "O tamanho não ajuda, mas eu seria um bom goleiro. Pegava muito no futsal" lembra.

A migração pro futebol de campo rolou aos 11 anos. Embora o futsal seguisse fazendo parte da rotina, o gramado ganhava cada vez mais espaço. Foram mais de dez anos brilhando como meia-atacante no sub-17 e sub-20 do Santos até que, em 2015, aceitou uma proposta para jogar no Corinthians.

No Timão, Claudinho foi vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2016 e, no mesmo ano, fez sua única partida pelo time profissional, contra a Linense, pelo Paulista. Sem espaço, rodou por Bragantino (sim, essa é uma história de amor antiga), Santo André, Ponte Preta e Oeste antes de chegar ao Red Bull Brasil, em 2018. Uma temporada depois, Claudinho voltava a usar novamente a camisa do Massa Bruta.

A Série B de 2019 foi o primeiro grande cartaz de Claudinho , que jogou muita bola e deixou de vez o rótulo de promessa. Com a camisa 10 às costas, marcou nove gols e distribuiu 11 assistências na campanha que fez do Braga campeão com duas rodadas de antecedência.

Claudinho, meia do Red Bull Bragantino © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

E se faltava se testar entre os grandes, Claudinho o fez com maestria em 2020. Terminou a Série A com 18 gols e a liderança na artilharia, sendo peça-chave para levar o Braga à 10ª posição na tabela e a uma vaga na Copa Sul-Americana. Se consagrou como melhor jogador do Brasil , levando pra casa oito prêmios pelo desempenho no torneio: melhor jogador, meia, artilheiro e revelação do Bola de Prata, da ESPN, e também no Prêmio Brasileirão, da CBF 🏆.

"Hoje me sinto muito mais preparado, maduro pra encara qualquer situação de jogo. Minha técnica também está mais apurada. Trabalho para evoluir sempre. A cada temporada que passa, aprendo mais alguma coisa", conta Claudinho.

No ápice da carreira, Claudinho recebeu outro prêmio: a primeira convocação para uma seleção brasileira, neste caso, a sub-24. O meia foi titular nos amistosos contra Cabo Verde e Sérvia, e jogou o suficiente para cavar o seu lugar entre os 18 jogadores que vão ao Japão disputar a Olimpíada.

Claudinho estreou pela seleção brasileira com a pesada camisa 10 © Ricardo Nogueira / CBF

"Estou numa crescente muito boa. A Série A de 2020 coroou esse grande momento, técnico e de liderança. Estou muito feliz e honrado com essa convocação", diz Claudinho, que já está de olho nos adversários do Brasil na primeira fase - Alemanha, Costa do Marfim e Arábia Saudita. "Sabemos que todos esses adversários são difíceis. Independentemente do que vamos encontrar, estamos fortes e temos confiança de um bom resultado", afirma.

Time de Ouro

🏅 Claudinho faz parte do Time de Ouro , uma seleção de atletas que estão prontos pra brilhar no Japão. Conheça estes homens e mulheres .

