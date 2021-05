Rumo a Tóquio: Claudinho e Cleiton chamados pra seleção

, eleito o melhor do Campeonato Brasileiro passado, estão na lista de jogadores com menos de 24 anos convocados pelo técnico André Jardine para um período de treinos entre 31 de maio e 8 de junho.

A CBF ainda não definiu a programação da seleção, que já tem vaga garantida em Tóquio e enfrentará Alemanha, Costa do Marfim e Arábia Saudita na primeira fase. A outra vaga da América do Sul ficou com a Argentina, campeã do torneio qualificatório.