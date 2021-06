Mauro Silva, Mazinho e Silvio: o Bragantino na Copa América 91

No começo dos anos 1990, o Bragantino vivia um momento de ouro em sua história. Em três temporadas, foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, levou o título paulista e foi vice-campeão da Série A . Isso fez com que 30 anos atrás, em 1991, o Massa Bruta tenha sido o time com mais jogadores convocados para a seleção brasileira, que defenderia o título da Copa América .

Juntando os cacos após a queda para a Argentina nas oitavas de final do Mundial de 90, o Brasil chegou à Copa América modificado. Ocupando o lugar de Sebastião Lazaroni, o ex-craque Paulo Roberto Falcão, ainda um novato na função de técnico, assumiu a missão de renovar o time. E foi duro: sacou medalhões como Romário, Careca, Dunga e Jorginho pra dar lugar a algumas caras novas que pintavam no país.

Três das surpresas de Falcão na lista final com 22 jogadores atuavam no Bragantino, time-sensação do Brasil naquele momento: os meias Mauro Silva e Mazinho Oliveira e o atacante Silvio . Deste trio, Mauro era titular.

A Copa América de 1991 foi disputada em formato de pontos corridos. Na primeira fase, dois grupos com cinco seleções. Os dois melhores de cada chave passavam ao quadrangular final, que definia o campeão.

O Brasil avançou em segundo no Grupo B, atrás da Colômbia. A vaga só foi confirmada na última rodada, com vitória suada por 3 a 1 sobre o Equador. "Fui titular contra o Equador e joguei muito bem. Fiz o primeiro gol, mas infelizmente fui expulso. Acho que eu poderia ter jogado mais partidas, mas aproveitei bem as oportunidades que tive", lembra Mazinho, que na segunda fase marcaria outro gol, desta vez contra o Chile.

No quadrangular, o Brasil decidiu sua sorte logo no jogo de abertura. Em Santiago, derrota por 3 a 2 para a Argentina de Batistuta, Simeone e Caniggia, que arrancaria para o título. A seleção de Falcão venceu ainda Colômbia e Chile e ficou com o vice-campeonato.

"A Argentina tinha o melhor time. Era a base vice-campeã de 90, mas sem o Maradona. Acho que faltou entrosamento para a nossa equipe. No Bragantino, eu fazia tudo no automático, ao contrário da seleção, que tem menos tempo para treinar e demora mais pra pegar o ritmo", diz Mazinho, que se transferiu para o Bayern de Munique ainda em 91.

Chamado de última hora

Um dos nomes que mais despertaram curiosidade na relação de Falcão para a Copa América de 91 foi o de Silvio. Aos 21 anos, o atacante havia feito um belo Brasileiro, marcando nove gols e ajudando o Braga a chegar à final contra o São Paulo. Mas, àquela altura, Silvio era mais certo na seleção que disputaria o Pré-Olímpico de 92 do que na principal.

A surpreendente chamada, no entanto, só ocorreu graças a uma importante baixa de última hora. Bebeto, então no Vasco da Gama, recusou-se a viajar com a delegação para o Chile depois de não ter garantida a sua presença entre os 11 titulares. "Nem acreditei quando o [Luiz Alberto] Rosan, que era fisioterapeuta da seleção, me ligou por volta das 23h e disse que o Falcão queria falar comigo", recorda Silvio.

O artilheiro do Massa Bruta foi titular em duas partidas: vitória por 3 a 1 sobre o Equador e derrota por 3 a 2 para a Argentina. Passou em branco em ambas as oportunidades e nunca mais entrou em campo novamente com a camisa do Brasil.

"Fui muito bem recebido por todos. Conhecia o Branco dos tempos em que jogamos no Fluminense e lá na seleção eu era o 'office boy' dele", brinca Silvio, que sentiu a pressão por resultado. "Havia muita pressão, principalmente por parte da imprensa. O fato da seleção ter ido mal no Mundial de 90 respingou no grupo de 91. Mas, no geral, acho que o nosso time não deu liga. A ideia de jogo do Falcão era das melhores, mas não encaixou."

Terminada a Copa América , Falcão caiu e quem assumiu o seu posto foi Carlos Alberto Parreira, que vinha de ótimo trabalho no Bragantino. Parreira fechou a temporada 91 com duas vitórias (Iugoslávia e República Tcheca) e engatou para a consagração nos Estados Unidos em 94.

