A Copinha vem aí, e estes são os planos do Red Bull Bragantino

tem planos ambiciosos. Depois de cair na fase de grupos em 2022, a equipe agora quer estender sua participação no torneio por mais alguns dias e bater, no mínimo, o sexto jogo, alcaçando as oitavas de final.

No Braga desde fevereiro, Itiro esteve à frente do sub-20 nas disputas do Paulista e do Brasileiro, caindo na fase de grupos de ambas. Em outubro, porém, a equipe fechou a temporada com o título da Copa Atlântico sub-19, batendo na final o Fortaleza por 3 a 0. O recorte do último trimestre do ano reforça a ideia do treinador de que o time ganhou corpo na hora certa para começar a brigar por coisas grandes.