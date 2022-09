Douglas Mendes: 'Zagueiro tem que ter cara de mau'

DG é o zagueiro mais jovem do elenco principal do Braga

Com apenas 18 anos, Douglas fez a transição da base para o profissional nesta temporada. Cria da Ponte Preta, ele fez oito jogos como titular pela equipe na Série B do Campeonato Brasileiro antes de ser negociado com o Braga, em agosto.

Com apenas 18 anos, Douglas fez a transição da base para o profissional nesta temporada. Cria da Ponte Preta, ele fez oito jogos como titular pela equipe na Série B do Campeonato Brasileiro antes de ser negociado com o Braga, em agosto.

Com apenas 18 anos, Douglas fez a transição da base para o profissional nesta temporada. Cria da Ponte Preta, ele fez oito jogos como titular pela equipe na Série B do Campeonato Brasileiro antes de ser negociado com o Braga, em agosto.

A forte concorrência no miolo de zaga do Massa Bruta, que tem também