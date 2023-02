Orgulho de marcador: 'Já tirei a bola do Messi'

Se tem algo que Matheus Fernandes, volante do Red Bull Bragantino , não tem medo nessa volta ao Brasil é ter que marcar o melhor jogador de um time adversário. Isso porque o camisa 35 do Massa Bruta passou alguns meses encarregado de reduzir os espaços de ninguém menos que Lionel Messi.

Revelado pelo Botafogo, pelo qual foi promovido ao profissional em 2016, Matheus foi negociado com o Palmeiras em 2018 e por lá ficou um ano, até ser contratado pelo Barcelona. No clube catalão, ele teve a oportunidade de dividir vestiário e treinar com o craque argentino.

E Matheus reforça tudo o que se fala e se pensa do craque. "Ele [Messi] é diferente, é o melhor do mundo. O cara nasceu para jogar futebol. Um gênio", conta o volantre, que precisou redobrar a concentração pra (tentar) acompanhar os passos do ex-colega em campo.

Num treino, cheguei a tirar a bola do Messi, mas era muito difícil. Ele estava sempre um passo à frente do marcador Matheus Fernandes

A passagem pela Espanha foi curta e de poucos minutos jogados. Matheus entrou em campo apenas uma vez, em 2020. Foi contra o Dínamo de Kiev, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Emprestado ao Valladolid, fez três jogos e, em 2021, voltou ao Brasil pra defender o Athletico.

"Quando você está em um grande clube e convivendo com grandes jogadores, você aprende muita coisa. Melhorei meu jogo em aspectos como velocidade de raciocínio e tomada de decisão. Peguei rápido o idioma também. Foi uma ótima experiência."

Griezmann gente boa e carona com Pedri

Além de Matheus, outros três brasileiros integravam o elenco do Barcelona naquele período. A resenha com os compatriotas era de lei. "Na época estavam o [Philippe] Coutinho, Neto e Rafinha. A gente se reunia pra conversar e isso facilitou a minha adaptação", lembra.

Mas não eram só os brasileiros que orbitavam a rotina de Matheus no clube. Alguns gringos ganharam o carinho do volante. "O Griezmann era gente boa. Jantamos juntos um dia na casa do Coutinho. O [Ronald] Araújo, uruguaio, era outro com quem eu me dava bem. Ele fala português fluentemente. O Pedri eu tive uma boa relação também. Chegamos juntos ao clube e a gente sempre ia pro treino na mesma van."

Resgate de um passado recente

Retomar o ritmo do início de carreira, no Botafogo, é uma das metas de Matheus para 2023. E a escolha pelo Braga é estratégica, já que ele considera o clube uma grande vitrine para mostrar do que é capaz.

"Quero voltar a ser o jogador que surgiu no Botafogo. O Red Bull Bragantino tem um grupo jovem, que escuta, que se apoia, e era isso que eu estava precisando. Aqui eu me sinto confortável, mais do que em outros clubes que passei", diz o volante, que tem contrato de empréstimo com o Massa Bruta até o fim desta temporada e nem cogita passar despercebido. "Vim para fazer história. Espero coroar minha passagem com um título."

