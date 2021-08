O futsal muitas vezes é uma espécie de passagem para os futuros craques do campo. Foi lá que começaram caras como Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo. Mas Ariel , atacante do Red Bull Bragantino , não tinha a ambição do campo. E quase ficou na quadra.

"Eu era praticamente a única menina entre os meninos. Adorava atacar, fazer gols. Jogava como pivô", lembra Ariel , que começou a jogar ainda na adolescência, em uma escolhinha. Aos 22 anos, porém, seguia tentando carreira na quadra, mas o salto teimava em não acontecer. Estava estacionada.

Foi aí que ela colocou o futuro em xeque: insistir no futsal ou buscar uma outra carreira, uma outra profissão? A decisão foi dar um tempo na quadra para se dedicar à faculdade de fisioterapia.

Ariel é a artilheira do Brasileiro da A2, com 11 gols © Fernando Roberto / Red Bull Bragantino

"Eu estava desanimada. Amo o futsal, não queria ter que parar, mas as coisas não estavam acontecendo", conta Ariel. Mas nem tudo estava perdido. Um telefonema fez a jogadora reprogramar a rota. "Uma amiga que jogava campo no Taubaté me ligou convidando pra fazer uma semana de testes no clube. Fui e, no segundo dia, estava apaixonada pelo campo", conta.

Faro de gol Na fase de grupos da A2 do Brasileirão, Ariel marcou quatro gols na goleada do Braga por 5 a 0 sobre o Vila Nova-ES. Tropa de elite Além do Braga, estão classificados para a A1 de 2022 os outros três semifinalistas: Atlético-MG, Cresspom e Esmac.

Escolha certeira. Ariel virou rapidamente uma das principais jogadoras do Taubaté, fazendo um bom Brasileiro da A2 em 2019. Em seguida, jogou por Fluminense e São José EC, antes de fechar com o Braga em janeiro deste ano. Mas não foi tudo tão simples quanto pode parecer. "Tive dificuldade pra me adaptar. Dimensão do campo, linha de impedimento, parte física, essas coisas", diz.

Ariel precisou de poucos jogos pra ser imprescindível pro Red Bull Bragantino . Seus 11 gols em nove partidas na A2 do Campeonato Brasileiro - encaminharam o acesso. Sim, o Braga será time da elite do futebol feminino nacional em 2022.

Ariel chegou ao Red Bull Bragantino em 2021 © Fernando Roberto / Red Bull Bragantino A várzea me ensinou a ter raça e vontade. Vou em todas as bolas, comigo não tem jogada perdida. Ariel

Com a mira cada vez mais afiada, Ariel tem agora as semifinais do Brasileiro da A2, contra o Esmac, do Pará, e o início da caminhada no Paulistão como metas mais imediatas. Alguma dúvida de que sua conta artilheira vai aumentar nesta reta final de temporada?

Moldada na várzea

O futebol de várzea tem participação direta na formação de Ariel como jogadora. Sua família conduz desde os anos 90 um time amador na Vila Curuçá, zona leste de São Paulo. Ariel cresceu assistindo aos jogos pegados nos campinhos de terra batida.

"A várzea me ensinou a ter raça e vontade. Vou em todas as bolas, comigo não tem jogada perdida", conta ela, que aproveita as folgas que tem para resgatar um pouco de suas raízes. "Sempre que posso, volto ao bairro onde cresci pra assistir aos jogos de várzea. Mas não me arrisco a jogar, só prestigio mesmo", conta.

