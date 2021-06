Sai da frente porque as minas do Braga estão voando

Nem sempre o melhor time de um campeonato tem os melhores números. No caso das minas do

São cinco vitórias em cinco jogos, 25 gols marcados (incluindo duas goleadas por 7 a 0), nenhum sofrido e a equipe tem ainda a artilheira do torneio, Ariel, com dez gols. Atlético-MG, Ceará e Vasco também somaram 15 pontos, mas não foram tão efetivos no ataque. Pra ser o melhor time da A2 do futebol feminino nacional, o Massa Bruta parte de um fundamento básico na atualidade: o jogo coletivo.

Camilla Orlando completou um ano no comando do time feminino do Braga