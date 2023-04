Tá na memória: 9 jogos em que o Braga foi gigante na Série A

Desde que subiu à Série A do Campeonato Brasileiro pela primeira vez, em 1990, o Red Bull Bragantino colecionou um belo álbum de recordações da competição., com direito a um vice-campeonato em 1991, contra o São Paulo. Grandes jogos também não faltaram, e aqui estão alguns dos jogos de primeira divisão em que o Massa Bruta foi gigante.

01 Palmeiras 0 x 2 Red Bull Bragantino, 1991

O Braga mostrou ao Brasil que não estava pra brincadeira no Brasileiro de 1991 quando venceu o então líder Palmeiras, em pleno Palestra Itália. Ronaldo Alfredo e Ivair marcaram para o time comandado por Vanderlei Luxemburgo e deram mais um passo rumo a uma das quatro vagas ao mata-mata.

02 Fluminense 0 x 1 Red Bull Bragantino, 1991

Ao fim da primeira fase em 1991, o Braga já não era mais surpresa. Ficou em segundo lugar, atrás do São Paulo, e pegou o Fluminense, terceiro, nas semifinais. Na ida, no Maracanã com 74 mil pessoas, Franklin marcou o gol da vitória por 1 a 0. A vaga na decisão foi confirmada com o empate em 1 a 1 na volta.

03 Red Bull Bragantino 5 x 1 Flamengo, 1993

O Flamengo era o atual campeão brasileiro e tinha Renato Gaúcho e Marcelinho Carioca jogando o fino da bola, mas isso não foi o suficiente pro rubro-negro sair de Bragança com três pontos. Pior: saiu com uma goleada na bagagem. Claudinho, com três gols, e Silvio, com dois, construíram o inesquecível 5 a 1 .

04 Santos 4 x 4 Red Bull Bragantino, 1995

A última grande campanha no Brasileiro antes da queda para a Série B, em 1998, teve um 4 a 4 de luxo contra o Santos, na Vila Belmiro. O Peixe abriu 4 a 2, mas o Braga reagiu e empatou num intervalo de três minutos, com Adalberto e Kelly. O Massa Bruta fechou a primeira fase em sexto e, na segunda fase, repetiu a sexta colocação.

05 Red Bull Bragantino 4 x 2 São Paulo, 2020

Foram necessários apenas 18 minutos pro Red Bull Bragantino acabar com o São Paulo marcando três gols — Claudinho, Raul e Fabrício Bruno. Nos acréscimos da primeira etapa, Artur ainda aumentou o passeio. A vitória por 4 a 2 embalou o Massa Bruta, que venceu cinco dos dez jogos restantes, ficou em décimo e levou vaga na Sul-Americana.

06 Flamengo 2 x 3 Red Bull Bragantino, 2021

A noite no Maracanã dava indícios de que seria boa pro Braga quando logo aos 11 minutos do primeiro tempo Aderlan marcou um golaço de letra, um dos mais bonitos daquele Brasileiro. O Flamengo chegou a virar o jogo, mas o time comandado por Maurício Barbieri buscou o placar com Eric Ramires e Chrigor.

07 Red Bull Bragantino 3 x 1 Palmeiras, 2021

Na rodada seguinte à vitória fora de casa contra o Flamengo, outra noite épica para o Braga. Dessa vez, contra o Palmeiras, de quem o Massa Bruta só havia vencido uma vez em quatro confrontos desde 2020. Ytalo, maior artilheiro do clube em Brasileiros, fez três gols e deu fim à seca contra o rival paulista.

08 Palmeiras 3 x 4 Red Bull Bragantino, 2021

O Braga vinha de cinco rodadas sem vitória e tinha pela frente o Palmeiras, fora de casa. Mas assim como aconteceu no primeiro turno, deu Massa Bruta com alguma sobra. Ytalo, Cuello e Artur, duas vezes, marcaram na vitória por 4 a 2. O resultado afastou de vez o Braga do perigo do rebaixamento.

09 Red Bull Bragantino 1 x 0 Internacional, 2021

Oitavo, o Braga precisava vencer o Inter na última rodada pra voar sem escalas pela primeira vez à fase de grupos da Libertadores. O empate por 0 a 0 persistia até os 47 do segundo tempo, quando Artur recebeu na entrada na área, cortou com a canhota e encheu o pé direito no ângulo do goleiro Marcelo Lomba. Sexto lugar e Libertadores em 2022.

