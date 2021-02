As 3 aventuras do Red Bull Bragantino em torneios sul-americanos

. Os jogadores e comissão técnica já estão prontos para tirar o passaporte da gaveta. Porque sim, o Massa Bruta vai sair da fronteira do Brasil neste ano.

Com os 49 pontos que atingiu depois da 36ª rodada, a equipe está classificada para a Copa Sul-Americana. Com isso, o Braga vai disputar um torneio internacional pela terceira na sua história, a primeira depois de uma espera de 25 anos.

De 1992 a 1996, o Bragantino jogou três vezes a Copa Conmebol, equivalente ao que é hoje a Sul-Americana. Em duas delas, não foi além da primeira fase. Mas na última, fez história ao golear o melhor do Brasil naquele momento. E por apenas um gol não teve a chance de beliscar uma vaga nas semifinais.

1992

A saga pela América do Sul começou em 1992, em confronto eliminatório contra o Grêmio. Valia vaga nas quartas. Foram dois empates, 2 a 2 em Bragança e 1 a 1 em Porto Alegre. Sem o critério de gols fora de casa, a decisão foi para os pênaltis, e o Tricolor levou a melhor: 7 a 6.

"De todas as equipes do Bragantino que foram pra Copa Conmebol, a de 92 era a mais forte tecnicamente. Tínhamos a base vencedora de 1990", lembra o ex-zagueiro Júnior, que esteve nas três edições disputadas pelo Braga.

1993