A Libertadores chegou: como estão os rivais do Braga

Com apenas duas vitórias em sete rodadas do Campeonato Uruguaio, o Nacional ainda busca a sua melhor versão em 2022. No sábado, a vitória magra por 1 a 0 sobre o Plaza Colonia trouxe um pouco mais de tranquilidade para a estreia na Libertadores, na quarta-feira (6), contra o Braga, no Nabizão.

