Lucas Evangelista rodou muito. Agora, quer criar raízes

A temporada de Lucas é de retomada de espaço no Braga. Ele sofreu uma lesão em agosto de 2021 e voltou em setembro para as semifinais da Copa Sul-Americana, contra o Libertad. A alegria, no entanto, durou pouco. Com dores, o meia regressou ao departamento médico e de lá só saiu de vez em fevereiro, durante o Paulistão.

Foram apenas 19 jogos com a camisa do Nantes, tempo suficiente pra Lucas medir forças com o estrelado PSG. O meia foi titular e jogou 60 minutos na derrota por 3 a 0 no Parque dos Príncipes, em abril de 2019, pela Copa da França.

não jogou aquela partida. Queria ter trocado camisa com ele. Em compensação, enfrentei o Mbappé. Ele é muito acima da média. Mas eu fiquei surpreso mesmo com o Verratti. Ele 'esconde' a bola, faz coisas que a gente não está acostumado a ver em um volante. Tem que bater palmas pra ele", lembra.