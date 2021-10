Braga o liga radar pra encontrar jovens tesouros sul-americanas

Tomás Cuello foi um dos heróis da classificação do Red Bull Bragantino à final da Copa Sul-Americana. O ponta de 21 anos comandou a vitória por 3 a 1 sobre o Libertad, que selou a passagem à decisão do torneio. E os dois gols do argentino não evidenciaram apenas o seu talento, mas também a capacidade do Braga na composição do elenco. O bem-sucedido projeto também conta com observação inteligente do mercado de transferências.

A juventude é uma das bandeiras não apenas do Braga, mas algo que vem sendo aprimorado há anos na Europa e nos Estados Unidos. Red Bull Salzburg e RB Leipzig , sobretudo, aparecem entre os principais clubes formadores em suas respectivas ligas. E a filosofia centrada neste desenvolvimento de prodígios também se nota no Brasil. O investimento em jovens atletas possibilitou tamanho salto da equipe durante as últimas três temporadas, desde o momento em que o trabalho se iniciou em Bragança.

Cuello tinha poucos jogos pelo Atlético Tucumán quando chegou ao Braga © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

O Red Bull Brasil , equipe que surgiu em 2007, tem uma visão voltada para as categorias de base. O zagueiro André Ramalho , por exemplo, surgiu nos juvenis em Campinas antes de fazer seu nome com o Red Bull Salzburg . A criação do Red Bull Bragantino , porém, acelerou o processo. A montagem do novo elenco se baseou na contratação de promessas de outros clubes do Brasil, especialmente após o acesso à Série A. Mas a política de mercado não se centra somente neste aspecto, buscando também jovens brasileiros sem espaço na Europa e talentos despontando em outros times sul-americanos. É o caso de Cuello.

O olhar além das fronteiras

Não é difícil de entender os motivos que tornaram o Red Bull Bragantino um clube forte no mercado de transferências e, consequentemente, competitivo dentro de campo. Além do aporte financeiro em si, a equipe conta com uma clara linha de trabalho e uma estrutura favorável ao desenvolvimento de jovens. Em Bragança Paulista, as promessas sabem que ganharão minutos em campo e lidarão com doses menores de pressão diante dos erros - algo que conduz a filosofia vista em Leipzig ou Salzburgo. Desse jeito, fica mais fácil atrair talentos, com condições propícias para deslancharem.

Artur é um exemplo , contratado do Palmeiras pra se tornar um dos protagonistas do Red Bull Bragantino a partir do acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Já neste ano, Bruno Praxedes foi um negócio valioso, ao trocar o Internacional pela chance de ser destaque em Bragança Paulista. À medida que o nível competitivo do time cresce no Brasil, é possível tornar o clube mais atrativo a esses jovens. E isso independentemente das fronteiras, com a marca assimilada pelos vizinhos sul-americanos por aquilo que se realiza também nas equipes da Europa.

Chegou chegando: Praxedes fez gol logo em seu segundo jogo pelo Massa Bruta © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

O primeiro estrangeiro contratado pelo Red Bull Bragantino foi o zagueiro Léo Realpe , então com 18 anos. O defensor surgiu nas categorias de base do Independiente del Valle e fez parte do elenco campeão da Copa Sul-Americana em 2019. Acabou virando aposta em Bragança a partir de janeiro de 2020.

Cuello veio fazer companhia para Realpe meses depois. O meia acumulava suas primeiras aparições no Atlético Tucumán, tornando-se o primeiro atleta nascido na década de 2000 a atuar pelo Campeonato Argentino. Além disso, também figurava nas seleções de base e compôs o "time sparring" que ajudou na preparação da Argentina para o Mundial de 2018. "Quando recebi a proposta da Red Bull, eu fui ver mais, sabia que era um clube que tinha subido para a primeira divisão, que era um novo projeto que queria crescer no âmbito internacional. Tem muito futuro ainda e é um clube muito bom de se jogar", disse à "Gazeta Esportiva".

Cuello chegou a ser sondado por Inter de Milão e Fiorentina, mas não é o estrangeiro do Red Bull Bragantino com mais cartaz lá fora. Jan Hurtado ganhou suas primeiras convocações para a seleção principal da Venezuela em março de 2019, quando atuava pelo Gimnasia de La Plata. O centroavante passou rapidamente pelo Boca Juniors, sem emplacar, mesmo com gol em semifinal de Libertadores contra o River Plate. Está no Massa Bruta desde agosto de 2020. Na mesma época, veio ainda da Colômbia o zagueiro César Haydar , com suas primeiras aparições no Junior de Barranquilla e nas seleções de base colombianas.

Estes jogadores enfrentam, além dos desafios da transição ao futebol profissional, também a adaptação ao novo país. Porém, diante do poderio econômico do futebol brasileiro, cada vez mais comprador de jogadores sul-americanos, nada mais natural que esse processo se torne cada vez mais precoce. E um clube com as condições do Red Bull Bragantino vira um dos principais destinos para lapidar essas promessas. O volante Emiliano Martínez , comprado recentemente do Nacional do Uruguai, será outro a trilhar este caminho.

A volta para o Brasil

Outro mérito do Red Bull Bragantino no mercado é identificar jogadores que podem ter mais espaço e render mais que em seus atuais clubes. É algo que acontece com Helinho e Natan , emprestados respectivamente por São Paulo e Flamengo. Em Bragança Paulista, ambos jogam com mais frequência, o que contribui à equipe e também ao próprio amadurecimento. E tal possibilidade também atrai brasileiros sem espaço no exterior.

Contratado junto ao Flamengo, Natan vem ganhando espaço na defesa do Braga © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Luan Cândido e Luis Phelipe foram repatriados dentro da estrutura da Red Bull. Luan deixou o Palmeiras muito cedo para defender o RB Leipzig e, sem a ascensão planejada, pode realizar sua transição em Bragança Paulista. Já Luis Phelipe passou uma temporada no Liefering, filial do Salzburg na segundona do Campeonato Austríaco, antes de ter uma experiência na Série A de 2020. Atualmente, está emprestado ao Lugano, da Suíça.

Nem todos fazem o caminho mais óbvio. Lucas Evangelista deixou o São Paulo para rodar por Itália, Grécia, Portugal e França, antes que o Red Bull Bragantino o contratasse para ser uma referência no meio-campo. Já Eric Ramires despontou no Bahia e não vingou no Basel, voltando ao Tricolor de Aço até firmar seu empréstimo com o Braga.

Por sua postura no mercado, o Braga tem condições de se firmar como um celeiro de talentos sul-americanos, atraindo cada vez mais prodígios. Os primeiros passos desse processo já se tornam claros.

