O ano do Touro! 7 melhores momentos do Braga em 2021

O golaço de Artur na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional foi o desfecho perfeito para uma das temporadas mais intensas da história do Red Bull Bragantino . Temporada que deu ao Massa Bruta o doce e inédito sabor de disputar uma final continental e de se colocar na fase de grupos da Libertadores. Mas nada disso foi conquistado por acaso. Veja sete momentos que transformaram o 2021 do Braga .

01 Claudinho saiu. E agora?

Craque e artilheiro do Brasileiro 2020, camisa 10 e capitão. Claudinho era a maior influência no jogo do Red Bull Bragantino . Sua saída para o Zenit em agosto abriu uma lacuna, e Maurício Barbieri precisou se virar. Helinho foi a aposta inicial e mandou bem. Quem também pedia passagem na esquerda era Cuello, que foi essencial no mata-mata da Copa Sul-Americana. No fim, Barbieri trabalhou bem as alternativas que já tinha e fez o time seguir forte.

Hoje é difícil imaginar o time ideal do Braga sem Cuello entre os titulares © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

02 O Milagre de Ibagué

O Braga chegava à última rodada do Grupo G da Sul-Americana precisando vencer o Tolima fora de casa. A equipe jogava bem, pressionava, mas os colombianos é que abriram o placar. Antes que o desespero batesse, Ytalo empatou. O empate não adiantava, mas o time tinha mais 45 minutos pra tentar a vitória. E ele saiu de forma dramática. Aos 35 do segundo tempo, Lucas Evangelista encheu o pé esquerdo pra fazer o golaço que levou o Braga às oitavas.

Foi com um míssil de Lucas Evangelista que o Braga avançou na Sul-Americana © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Fatos aleatórios de 2021 Léo "Capita" Ortiz O zagueiro Léo Ortiz foi o jogador que mais vezes carregou a faixa de capitão: 22 vezes. Apito conhecido O árbitro que mais vezes apitou partidas do Red Bull Bragantino na temporada foi Leandro Pedro Vuaden, cinco vezes.

03 Liderança no Rio

Depois de vencer o Corinthians por 2 a 1 fora de casa na quarta rodada, o Red Bull Bragantino foi ao Rio pra manter a invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Contra o Flamengo, que era o atual bicampeão, foram duas viradas e um gol de calcanhar do Aderlan. E o time fez 3 a 2 e assumiu a liderança, que manteve por mais quatro rodadas, período em que bateu Palmeiras e São Paulo. Só foi ultrapassado na décima rodada, ao empatar com o Cuiabá por 1 a 1.

04 Artur acaba com o Rosario

A vitória sobre o Independiente Del Valle nas oitavas mostrou que a equipe poderia brigar pelo título da Sul-Americana. E as quartas, contra o Rosario Central, reforçaram essa sensação e também o talento do Artur. Na ida, na Argentina, o camisa 7 liderou a vitória por 4 a 3, marcando três vezes. Na volta, acertou "aquele gol que Pelé não fez": nos acréscimos, com o Rosario no ataque, Artur aproveitou a sobra e, do meio de campo, encobriu o goleiro.

05 Na elite da América

A final da Sul-Americana estava a dois passos do Massa Bruta, que jamais havia passado das quartas de um torneio continental. Pela frente nas semifinais estava o tradicional Libertad, do Paraguai. Jogando a ida em Bragança, o Massa Bruta conseguiu uma margem segura e venceu por 2 a 0, gols de Ytalo e Artur. Em Assunção foi um passeio. Jogando no contra-ataque, o time fez 3 a 1 e confirmou a vaga na decisão. Cuello foi o destaque, com dois gols - Artur fez o outro.

06 Deixando o terreno pronto

Antes de viajar a Montevidéu para a final da Sul-Americana, o Braga tinha um jogo fundamental pras suas pretensões no Brasileiro. Em casa, pegou o Fortaleza, rival direto na briga pelo G6. Uma vitória deixaria a equipe em ótimas condições pra ir à Libertadores 2022, mas havia um problema: o time vinha de três derrotas seguidas. O Red Bull Bragantino , porém, passou o carro no ótimo Tricolor, venceu por 3 a 0 (Helinho, Ytalo e Artur) e retomou a quarta colocação.

Sorrisinho de quem acabou de meter gol 😃⚽ © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

07 Libertadores 2022 👍

A equipe precisava rapidamente reunir forças depois de ficar com o vice-campeonato da Sul-Americana. A prioridade era garantir classificação para a Libertadores. E não foi fácil, depois de empate com o América-MG e derrotas pra Juventude e Atlético-MG. Ao Red Bull Bragantino , restava empatar ou, no melhor dos cenários, vencer o Inter e casa na última rodada. Foi com golaço de Artur, aos 46 do segundo tempo, que o sonho se concretizou: o Massa Bruta foi sexto colocado e vai pra fase de grupos da Libertadores.

