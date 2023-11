, agora como camisa 3 e repaginada, com cores diferentes em relação à peça clássica que vestiu o time no início dos anos 90 e virou cult.

Essa mística começou a ganhar fama em 1991. Depois de vencer o Paulistão de 1990, o Braga adotou como camisa 1 pro ano seguinte uma peça chamativa, com detalhes em formato de cristais em branco, cinza e preto. Com essa camisa, o Massa Bruta voou no Brasileiro, eliminou o Fluminense nas oitavas e só caiu contra o São Paulo, na decisão. O vice-campeonato é o melhor resultado do clube na elite do futebol nacional.