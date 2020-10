Paulinho e uma saudade: os tempos de Bragantino

, de 2009 a 2010, foi especial nesse sentido. Foi Paulinho o artilheiro da equipe no Campenato Paulista de 2010, com oito gols.

E lá se vai uma década desde que o jogador deixou Bragança Paulista para voos muito altos, incluindo disputar dois Mundiais pela seleção. Mas sem jamais se esquecer do que viveu no clube. "O Bragantino foi e vai ser sempre especial pra mim. Foi um clube que confiou muito no meu trabalho, no meu futebol. O Bragantino tem um lugar no meu coração", conta Paulinho num papo com o Redbull.com .