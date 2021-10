'Sem dia ruim': o cara que prepara os goleiros do Braga

, está um cara que a torcida praticamente não vê, mas que influencia diretamente no desempenho do goleiro. O curitibano

, Bruns também foi do ramo. Nascido em 1978, ele fez carreira em times do interior de São Paulo e do Paraná, mas parou cedo, aos 26 anos. "Decidi que, se até os 25, 26 anos minha carreira não decolasse, pararia", conta o ex-goleiro.

Assim como acontece com a maioria dos preparadores de goleiros , Bruns também foi do ramo. Nascido em 1978, ele fez carreira em times do interior de São Paulo e do Paraná, mas parou cedo, aos 26 anos. "Decidi que, se até os 25, 26 anos minha carreira não decolasse, pararia", conta o ex-goleiro.

Assim como acontece com a maioria dos preparadores de goleiros , Bruns também foi do ramo. Nascido em 1978, ele fez carreira em times do interior de São Paulo e do Paraná, mas parou cedo, aos 26 anos. "Decidi que, se até os 25, 26 anos minha carreira não decolasse, pararia", conta o ex-goleiro.