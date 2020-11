Minas do Red Bull Bragantino já estão entre as oito melhores de SP

Time novo, com jogadoras que mal se conheciam pessoalmente, treinos a distância na maior parte do tempo e nenhum amistoso preparatório para o principal compromisso do ano, o Campeonato Paulista. É fato que o time feminino do Red Bull Bragantino não tinha o melhor dos cenários para a estreia em uma competição oficial, mas as teses no futebol às vezes caem assim que a bola rola.

Em campo, o time nem parece recém-montado. Sob o comando de Camilla Orlando, o Braga consegue fazer o seu jogo, baseado na posse de bola e na rápida transição para o ataque. Depois de uma patinada no início do Paulista, a equipe se reabilitou, conseguiu um lugar no mata-mata e vai pegar o São Paulo nas quartas.

Derrotas que ensinam

Na estreia, o Braga perdeu justamente para o São Paulo por 3 a 0. O Tricolor era favorito mesmo, é o atual vice-campeão estadual e tem uma das equipes mais fortes do país. Mas, segundo Camilla, o placar não reflete exatamente o que foi o jogo. "A gente tinha noção do nível em que estávamos. Não fizemos amistoso antes do Paulista e pegamos logo de cara rivais em ritmo de campeonato, disputando o Brasileiro. O São Paulo ganhou com méritos, mas nós jogamos bem, chegamos no gol delas. Pecamos pela falta de ritmo", diz a técnica.

Camilla Orlando fez sucesso da base do Inter antes de chegar ao Braga © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

A segunda rodada colocou outra pedreira no caminho bragantino: a Ferroviária, campeã brasileira em 2019. Derrota por 3 a 1 e mais um bom jogo do Massa Bruta, com boas chegadas ao ataque.

Cartão de visitas

A tabela não estava muito camarada com as minas do Red Bull Bragantino. O Palmeiras poderia abreviar o caminho das estreantes caso vencesse. Mas o Braga se superou e saiu com um bom empate em 1 a 1.

"Esse jogo foi um divisor de águas. Foi a melhor partidas das cinco que fizemos. Esse resultado nos deu um gás, mostrou que estávamos no caminho certo", lembra Camilla.

Enfim, as vitórias

Contra o Taboão da Serra, equipe com o pior aproveitamento neste Paulista, o Braga deslanchou. A atacante Rosani marcou seis gols e liderou a goleada por 10 a 0. Na última rodada, o Massa Bruta jogava por um empate contra o Realidade Jovem para seguir adiante, mas venceu por 3 a 0. A quarta e última vaga do Grupo A tinha dona.

Que venha o São Paulo!

O Braga já fez história em sua primeira participação no Paulista, mas quer mais. "A gente é do esporte, é competitivo, quer sempre mais. O Red Bull Bragantino em alguns anos vai ser um clube referência no futebol feminino no Brasil, bater de frente com os grandes e ganhar títulos", conta Camilla.

Algoz na fase de grupos, o São Paulo é o próximo candidato a estragar os planos do Braga. Os jogos estão marcados para quarta-feira (18), em Jarinu, e dia 26, em Cotia. "Evoluímos muito e com rapidez nessas semanas. O São Paulo é um time de alto nível. Serão jogos duros, estudados", completou a treinadora.