Raio X: os rivais do Braga na Copa Libertadores

Vélez e Nacional estiveram na Libertadores do ano passado. O time argentino, segundo na chave do Flamengo, caiu nas oitavas contra o Barcelona de Guayaquil. O Nacional ficou em terceiro no seu grupo e caiu para a Copa Sul-Americana. Algo que não será novidade para o time do técnico Maurício Barbieri é o estádio do Nacional, o Centenário de Montevidéu, onde o Braga voltará depois de disputar a final da Copa Sul-Americana, contra o Athletico-PR. Conheça agora um pouco melhor os rivais do Braga.

O campeão voltou! Tetracampeão, o Estudiantes não jogava a Libertadores desde 2018. Pra quebrar essa fila, precisou passar por duas eliminatórias na fase preliminar, contra Audax Italiano e Everton, ambos do Chile. Brasileiros são rivais corriqueiros na vida do Estudiantes na Libertadores, sobretudo quando o assunto é final. Em 1968, o Leão foi campeão sobre o Palmeiras e em 2009, derrotou o Cruzeiro no Mineirão. Maior ídolo do Estudiantes e peça-chave na conquista de 2009, Verón é o presidente do clube. Em campo, o time se escora nos gols do atacante Boselli, que teve passagem recente pelo Corinthians.

A história do Nacional se confunde com a história da Libertadores. O clube é o recordista de participações no torneio: 49, duas a mais que o seu maior rival, o Peñarol. Apesar da camisa pesada, os anos de glória há muito ficaram pra trás. São três títulos de Libertadores, mas o último deles em 1988. Desde então, os Decanos não fizeram mais final. Como tem acontecido nas temporadas mais recentes, o Nacional aposta mais uma vez em uma base jovem, com poucos medalhões. O time dirigido por Pablo Repetto tem até um brasileiro: o zagueiro Léo Coelho, formado na base do Santos.

