Mais que artilheira do Red Bull Bragantino, Rosane é técnica em campo

Quando contratou a atacante Rosane no início de 2020, o Red Bull Bragantino ganhou não só uma jogadora com faro de gol, como também uma espécie de segunda treinadora: ela é a voz da técnica Camilla Orlando dentro de campo. E foi figura central para a chegada do time às semifinais do Campeonato Paulista.

Aos 28 anos, com passagens por Santos, Rio Preto e pelo futebol português, Rosane está decidida a virar técnica. E ela tem aproveitado a rotina de treinos e jogos para aprender sobre a futura profissão. Em campo, a camisa 7 é responsável por transmitir para o resto do time muitas das instruções vindas do banco.

"Me formei em educação física em 2018 e estou me preparando para trabalhar como treinadora. Quando estive no Valadares Gaia, de Portugal, eu jogava pela equipe principal e treinava o time juvenil. Por ser uma das mais experientes e saber o que é jogar Campeonato Paulista desde os 16 anos, eu sei da responsabilidade que tenho aqui no Red Bull Bragantino . Então, tento ajudar com o conhecimento que adquiri no futebol", conta.

Mas a influência de Rosane vai muito além. Ela é capitã e artilheira do time neste Paulista, com 7 gols. Foi dela o gol de pênalti que garantiu o empate por 1 a 1 contra o São Paulo no jogo de volta das quartas de final e vaga nas semifinais.

Rosane respira fundo antes de cobrar o pênalti contra o São Paulo © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Atacante de lado na origem, Rosane acabou indo atuar como camisa 9 para suprir uma necessidade no elenco. E tem dado muito certo. "Sou uma ponta construtora. Sempre dei mais assistências do que fiz gols. Essa boa fase é muito por conta da Camilla, que me deu confiança para jogar mais perto do gol", diz a atacante.

A boa notícia para o torcedor do Red Bull Bragantino é que a sua principal jogadora não deve se despedir dos campos tão cedo. Rosane acha possível jogar em alto nível por mais quatro, cinco anos, antes de partir para a prancheta. "Não coloco uma data [para se aposentar]. Depende muito do corpo. Acho que jogo até os 33, 34 anos. Mas pode acontecer antes, quem sabe?".

No trilho da Ferroviária

A vaga nas semifinais, desbancando o São Paulo, vice-campeão paulista em 2019, já foi épica. Mas pode ficar ainda melhor. O rival por uma vaga na final será a Ferroviária, que eliminou o Taubaté com um facilidade, 5 a 1 no placar agregado.

É um rival cascudo, campeão brasileiro em 2019. Acostumado com esse tipo de competição e que tenta ser o primeiro pentacampeão paulista feminino. Nada, no entanto, que amedronte as garotas do Braga.

Deixaram a gente sonhar e agora não podemos ter medo. Vamos em busca dessa final. Camilla Orlando, técnica do Red Bull Bragantino

"Não existe favorito. O jogo é jogado. Se queremos ser referência, precisamos passar por esses desafios", afirma Rosane, cujo discurso é acompanhado pela técnica Camilla Orlando. "Ganhar do São Paulo foi uma afirmação do trabalho. Melhoramos como time ao longo do campeonato", diz a treinadora.