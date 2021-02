Voltou pra ficar: o reencontro do Red Bull Bragantino com a Série A

O Braga se apresentou em 2020 investindo forte em jogadores com boa projeção e se colocou como como uma força emergente do futebol brasileiro. O recado já foi dado no Campeonato Paulista: a melhor campanha na fase de grupos e uma queda nas quartas de final em jogo único contra o Corinthians, que brigava pelo quarto título seguido. O estadual deixou o gostinho de que o Braga poderia mesmo sonhar mais alto. Para a temporada e para o futuro.

Temporada do Red Bull Bragantino chega ao fim com saldo positivo

O risco de rebaixamento não existe mais e a Copa Sul-Americana já é um objetivo concreto. O Braga, depois de um primeiro turno irregular (normal, né, eram 22 anos de espera) está encerrando a participação no Brasileiro de cabeça erguida, impondo respeito aos seus rivais. Passadas 35 rodadas, é o terceiro melhor time do returno, atrás apenas do Internacional e do Flamengo.

Depois de bater o Flu, o Red Bull Bragantino enfileira três derrotas e um empate e entra no Z4 (as pernas tremem só de lembrar). O técnico Felipe Conceição deixa o cargo e em seu lugar assume Maurício Barbieri, jovem e experiente treinador com passagem pelo no Red Bull Brasil . A chance de virada é contra o São Paulo, fora de casa, na nona rodada.

