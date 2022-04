'O meu jogo inesquecível do Braga no Brasileiro'

A vida do Red Bull Bragantino na Série A do Campeonato Brasileiro é uma montanha-russa de emoções. O clube estreou em 1990 e, no ano seguinte, fez final com o São Paulo. Em 1998 caiu para a Série B para retomar seus caminhos 2020. No ano passado, o sexto lugar rendeu a inédita classificação à fase de grupos da Copa Libertadores .

O Braga tem boas histórias pra contar. Nas próximas linhas, oito torcedores fanáticos relatam seus jogos memoráveis do Massa Bruta na elite do futebol brasileiro.

Red Bull Bragantino 1 x 0 Internacional (2021)

Jonatas Alves, 26 anos

"O placar estava 0 a 0 e o Braga precisava marcar um gol pra se classificar pra fase de grupos da Libertadores. No finalzinho do jogo, o Artur fez um golaço de pé direito, que nem é o pé bom dele. O Nabizão foi à loucura! Eu estava na arquibancada e chorei de emoção. O mais bonito foi a torcida gritando 'Libertadores'. A ficha demorou pra cair. Só me dei conta do que havia acontecido depois que cheguei em casa e, assistindo aos melhores momentos da partida, escutei o narrador dizendo que o Braga estava pela primeira vez na Libertadores."

Artur fez o gol que selou a classificação do Braga à Libertadores 2022 © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Red Bull Bragantino 1 x 1 Flamengo (2021)

Gilmar Vasconcelos, 30 anos

"Esse Braga 1 x 1 Flamengo, em outubro de 2021, foi especial pra mim. Primeiro porque era o meu retorno ao estádio depois de muito tempo sem torcida. E, segundo, porque era um momento delicado na minha vida pessoal. Meu pai estava doente, acamado - ele faleceria pouco tempo depois, em dezembro. A energia, a atmosfera do estádio é um negócio louco, inexplicável. E o Flamengo era o campeão brasileiro de 2020, o time a ser batido. No fim das contas, o placar foi o que menos importou."

Fluminense 0 x 1 Bragantino (1991)

Fábio Fernandes, 44 anos

"Eu tinha 12 anos e fui de ônibus com uma caravana de torcedores de Bragança Paulista pro Rio pra ver aquela semifinal. Éramos uns 4 mil, o resto do Maracanã era todo tricolor. O gol do Franklin saiu no segundo tempo e o estádio ficou em silêncio. Só se ouvia a festa da torcida do Braga. Ficamos com receio de comemorar a classificação no Rio porque a torcida do Fluminense estava em ampla maioria e poderíamos ter problemas. Deixamos pra fazer a festa em Bragança. O torcedor confiava muito naquele time do Bragantino. Tínhamos tudo para sair com o título na final contra o São Paulo."

Red Bull Bragantino 3 x 0 Fortaleza (2021)

Daniela Rossi, 30 anos

"Sempre que vou ao Nabizão, o Braga ganha fácil. Foi assim nesse jogo contra o Fortaleza. Estávamos há três jogos sem marcar um gol, até que desencantamos e fizemos três, com Helinho, Ytalo e o último de pênalti do 'rei' Artur. Confesso que eu estava um pouco apreensiva para esse jogo. O Fortaleza chegou a levar perigo, mas o nosso ataque funcionou. Com este resultado, entramos no G4. O Braga evoluiu muito durante o Brasileiro de 2021 e encurtou alguns caminhos. As projeções que eram de médio e longo prazo, acabaram acontecendo antes."

Ytalo arrisca uma "voadora" na vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza © Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Bragantino x São Paulo (1991)

Sérgio Loredo, 55 anos:

"A final do Brasileiro de 1991. Fui ao primeiro jogo, no Morumbi, como torcedor. No segundo, que aconteceu no Nabizão, fui como jornalista, comentei o jogo pra uma rádio local. A ida foi toda do Braga. O time criou demais, Mazinho e Silvio perderam gols feitos. Mas no começo do segundo tempo, o São Paulo achou um gol com o Mário Tilico, meio que sem querer. Mas a confiança de uma vitória em casa e do titulo era muito grande. Na volta, o que mais me chamou atenção em campo foi o Cafu, lateral direito de origem, escalado pelo Telê Santana como ponta esquerda, só para marcar os avanços do Gil Baiano. Assim como aconteceu no Morumbi, o Braga jogou melhor, mas não ganhou. Uma pena que naquela época o vice brasileiro não ia pra Libertadores."

João Santos, do Bragantino, na final de 1991 contra o São Paulo © Gazeta Press

Flamengo 1 x 1 Red Bull Bragantino (2020)

Lucas de Oliveira, 23 anos

"Eu citaria um gol, e não um jogo em especial. O do Claudinho nesse jogo. Ele recebe na área e, sem deixar a bola cair, faz uma embaixadinha e bate de canhota. Um golaço! Apesar da ausência da torcida, esse gol é simbólico porque foi no Maracanã, que é um templo do futebol, e porque foi digno de um Prêmio Puskás. Achei uma injustiça esse gol não ter sido eleito o mais bonito do Brasileiro de 2020. Sinceramente, não sei o que foi mais legal: o domínio ou o chute. O grau de dificuldade do lance é alto, ainda mais porque a bola caiu no pé esquerdo do Claudinho, e ele é destro. Acho que pouca gente se lembra que o placar da partida foi 1 a 1. O gol acabou sendo muito maior que o resultado."

Bragantino 5 x 1 Flamengo (1993)

Daniel Heidi, 40 anos

"O Bragantino estava sendo refeito depois daquele período de glórias de 1990 a 1992. Perdemos jogadores importantes e o Flamengo era o campeão brasileiro e tinha no elenco jogadores como Marcelinho Carioca, Renato Gaúcho, Casagrande e Gilmar Rinaldi. Lembro bem que na véspera do jogo o Flamengo subiu um pouco no salto. O Renato Gaúcho chegou a dizer numa entrevista que o Fla era favorito. Na verdade, o que me surpreendeu foi a goleada, não a vitória. Nosso retrospecto contra os times cariocas nos anos 90 era favorável, e isso pesava bastante, dentro ou fora de casa. Foi uma partida tranquila, o Braga tomou poucos sustos. O Claudinho fez três gols, e o Silvio marcou os outros dois. De todos os jogos que vi do Braga contra grandes times na Série A, esse foi o de maior imposição técnica e física."

Red Bull Bragantino 4 x 2 São Paulo (2020)

Eric Sampaio, 30 anos

"A verdade é que demos um baile no São Paulo. Com 17 minutos de jogo, já ganhávamos por 3 a 0. Claudinho e Raul jogaram demais naquela noite. O São Paulo estava numa campanha forte, mas o Braga jogou uma partida de alto nível, não deixou o rival respirar. Essa derrota desestruturou completamente o time deles. Mesmo faltando algumas rodadas pro fim do Brasileiro, acho que foi ali que o São Paulo perdeu o campeonato [o São Paulo fechou a rodada na liderança, com 7 pontos de vantagem para os vice-líderes Flamengo e Atlético-MG]. Outro detalhe daquele jogo foi a discussão entre o Fernando Diniz e o Tchê Tchê. Eu cheguei a ver os dois batendo boca, mas não ouvi nada do que foi falado."

