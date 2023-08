Funk e açaí: o Brasil que o Thiago Borbas aprendeu a gostar

, ganharam novas companhias desde que ele desembarcou no Brasil, no fim de 2022. O atacante de 21 anos passou a socializar melhor com os colegas de equipe e a compreender um pouco mais dos costumes do país quando foi apresentado a dois símbolos da cultura brasileira: o funk e o açaí.

"Não tenho um cantor brasileiro favorito, mas a música daqui é muito boa. Gosto bastante do funk, meus companheiros estão sempre colocando pra tocar no vestiário. O ritmo é algo completamente novo pra mim. É agitado, divertido", diz Borbas, que também se surpreendeu com o sabor e a textura do açaí. "Um prato que aprendi a gostar no Brasil é arroz com legumes. Mas gosto mesmo é de açaí. Eu nunca provei nada assim, no Uruguai ou em qualquer outro lugar."