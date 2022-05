No X1, só deu Brasil na Superfinal do Red Bull Neymar Jr's Five

A Superfinal do Red Bull Neymar Jr's Five aconteceu em Doha, no Catar, mas os times brasileiros 🇧🇷 se sentiram em casa. O país emplacou três times nas finais e teve 100% de aproveitamento, levando o título nas categorias mista, com o Consagrados , e feminina, com o Fortal Bulls .

Na disputa entre as mulheres, Fortal Bulls e Resenha 013 caíram na mesma chave. Campeão mundial em 2018, o Resenha venceu fácil por 5 a 0. As duas equipes avançaram ao mata-mata, venceram seus jogos de quartas e semifinais, e se reencontraram na decisão, a primeira entre times do mesmo país.

Bem diferente do que aconteceu na fase de grupos, o duelo derradeiro foi bem equilibrado. Com o 0 a 0 no tempo normal, a definição foi para o X1. Fran Ferrari, capitã do Fortal, colocou a bola junto à parede, ganhou na corrida de Ivana e fez o gol do título.

