Vem jogar! Tudo sobre o novo Red Bull Quatro em Quadra

, novo campeonato de futebol 4x4 e que terá inscrições abertas a partir desta segunda-feira (17) no

Em sua edição de estreia, o torneio vai envolver 27 países, entre eles o Brasil, é lógico. As seletivas brasileiras vão rolar em Recife (4/6) Porto Alegre (17/6) e Bragança Paulista (24/6) e os times classificados em cada uma delas jogam a Final Nacional, também em Bragança Paulista, dia 25 de junho. A equipe campeã já faz a mala pra viajar pra Final Mundial, em Leipzig, na Alemanha.

Em sua edição de estreia, o torneio vai envolver 27 países, entre eles o Brasil, é lógico. As seletivas brasileiras vão rolar em Recife (4/6) Porto Alegre (17/6) e Bragança Paulista (24/6) e os times classificados em cada uma delas jogam a Final Nacional, também em Bragança Paulista, dia 25 de junho. A equipe campeã já faz a mala pra viajar pra Final Mundial, em Leipzig, na Alemanha.

Em sua edição de estreia, o torneio vai envolver 27 países, entre eles o Brasil, é lógico. As seletivas brasileiras vão rolar em Recife (4/6) Porto Alegre (17/6) e Bragança Paulista (24/6) e os times classificados em cada uma delas jogam a Final Nacional, também em Bragança Paulista, dia 25 de junho. A equipe campeã já faz a mala pra viajar pra Final Mundial, em Leipzig, na Alemanha.

Primeira edição do Red Bull Quatro em Quadra terá 27 países